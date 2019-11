Resultado Botafogo x Botafogo-PB na Copa do Brasil 2015 (4-2)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Eliminado, o Botafogo-PB agora volta as suas atenções para o Campeonato Paraibano, o qual é líder e tem boas chances de título

Com a vitória por 4 a 2, o time comandado por René Simões avança para a 2ª fase da competição e enfrenta o Capivariano-SP. Antes disso, o alvinegro tem decisão no sábado contra o Fluminense, e precisa da vitória para ir à final do Campeonato Carioca

49' APITA O ÁRBITRO! FIM DE JOGO NO ENGENHÃO! O BOTAFOGO ESTÁ NA PRÓXIMA FASE DA COPA DO BRASIL!

48' CARTÃO AMARELO! Diego Giaretta é punido por falta no meio campo

47' O gol de Sassá mata o jogo. O Botafogo-PB está entregue!

45' MAIS QUATRO DE ACRÉSCIMO!

44' GOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! SASSÁ! Luis Ricardo cruza da direita, a zaga do time paraibano fura de maneira bizonha e Sassá toca para o fundo da rede. O Botafogo está classificado, 4 a 2

42' Em cobrança de escanteio, Rafael Oliveira tenta de cabeça, mas manda por cima da meta defendida por Renan

40' Pimpão tenta colocar da entrada da área, mas joga pra fora

39' O time visitante vai pra cima e quer o terceiro gol que classifica a equipe para a segunda fase

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO-PB: Sai Doda e entra Bismarck

34' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO-PB! AÍRTON! Em cruzamento da direita, Aírton recebe livre, domina e bate de canhota por baixo de Renan. O time paraibano volta para o jogo e diminui novamente. 3 a 2

33' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO-PB: Sai André Cassaco e entra Juninho

32' QUASE UM GOLAÇO! Pimpão vai no fundo e cruza para trás. Bill toca de letra, mas o goleiro Genivaldo salva o que seria o quarto gol do time da casa

31' AMARELOU! Guto é advertido pela arbitragem

30' Sassá arrisca de fora, mas pega torto e manda pela linha de fundo

29' Com o gol de Arão, o Botafogo se tranquiliza na partida. O time paraibano precisa agora de dois gols para se classificar. Não há mais possibilidade de disputa por pênaltis

26' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! WILLIAN ARÃO! Na saída errada da equipe paraibana, Arão rouba a bola e toca para Pimpão. O atacante devolve para Arão que bate de primeira no canto direito do goleiro. O Botafogo amplia, 3 a 1

25' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai Elvis e entra Fernandes

23' RENAAAN! Aírton enfia para Doda que entra na área frente a frente com Renan, mas goleiro do Botafogo abafa o lance

20' Sassá vai no fundo, tenta o cruzamento e descola escanteio para o Botafogo

17' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO-PB: Sai Alex Cazumba e entra Aírton

16' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai Tomas e entra Sassá

14' Doda levanta para Hércules que toca de cabeça, mas a bola vai no meio do gol e Renan encaixa

11' Botafogo-PB se anima e jogo fica completamente aberto para os dois lados

10' Pimpão puxa contra ataque e finaliza pra boa defesa de Genivaldo

08' POR POUCO! Tomas cruza fechado e a bola quase surpreende o goleiro do Botafogo-PB

07' Rafael Oliveira recebe cruzamento, mas finaliza muito fraco, sem problemas para Renan

06' O Botafogo-PB adianta sua equipe e acredita no empate. O Botafogo se aproveita dos espaços nos contra ataques

04' Bill recebe cruzamento, gira o corpo e finaliza com perigo, mas a arbitragem já assinalava impedimento do camisa 9 alvinegro

02' GENIVAAAALDO! Tomas recebe lançamento e fica cara a cara com o goleiro. O meia bate de primeira e obriga Genivaldo a fazer grande defesa

00' BOLA EM JOGO PARA O SEGUNDO TEMPO!

00' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Sai Jobson e entra Rodrigo Pimpão

A bola vai rolar para a segunda etapa!

Com o gol no fim da primeira etapa, o Botafogo-PB se mantém vivo na disputa. Mais um gol leva a decisão para as penalidades e o segundo tempo promete ser melhor que o primeiro

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

47' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO-PB! GUSTAVO! Em cobrança de falta primorosa, Gustavo coloca na gaveta de Renan. A bola ainda toca na trave esquerda do goleiro antes de morrer no fundo do gol. O Belo diminui, 2 a 1

46' AMARELOU! Elvis é advertido por falta na entrada da área

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo!

45' CARTÃO AMARELO! Tomas faz falta dura em Gustavo e é punido

43' QUASE! Rafael Oliveira faz excelente jogada pelo lado esquerdo e bate cruzado. Renan faz a defesa e no rebote, Doda quase empata

41' Rafael Oliveira cruza na medida, mas Doda erra a cabeçada e perde a chance de diminuir o marcador

40' O Botafogo agora administra o resultado momentâneo e espera pelo intervalo de partida

37' CARTÃO AMARELO! Rafael Oliveira recebe o cartão por reclamar de falta não marcada pelo árbitro

36' Com o 2 a 0 no placar, o Botafogo-PB precisa agora de dois gols para levar a decisão para as penalidades e de três para se classificar

33' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! TOMAS! Willian Arão recebe na direita e cruza para dentro da área rasteiro. A zaga do Botafogo-PB não consegue cortar e Tomas entra livre para só empurrar para as redes e marcar o segundo. 2 a 0 para o Glorioso

31' Botafogo pressiona a saída de bola adversária

28' Thiago Carleto cai no gramado e pede atendimento médico. O lateral foi atingido por uma joelhada na costela

26' RENAN DE NOVO! Alex Cazumba levanta bola com veneno na área e obriga Renan a fazer a defesa

25' O Botafogo-PB neste momento ocupa mais o campo do adversário e busca o seu gol

24' RENAAAN! Rafael Oliveira se livra da marcação e bate sem ângulo para boa defesa do goleiro Renan

23' Botafogo-PB busca empate, mas só leva perigo nas bolas paradas

20' Com a vitória parcial, o Botafogo vai aumentando ainda mais sua vantagem. O Botafogo-PB precisa virar o jogo para se classificar

18' Alex Cazumba cobra na barreira e desperdiça a chance do empate

18' Falta perigosa para o Botafogo-PB

17' Esse é o terceiro gol do centroavante contra o Botafogo-PB. Na partida de ida, ele marcou os dois do empate em 2 a 2 na Paraíba

15' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE BILL! Em cobrança de escanteio, Jobson desvia no primeiro pau e encontra Bill na segunda trave livre. O atacante tenta a primeira vez, mas só balança as redes na segunda, em rebote do goleiro. O Botafogo está na frente, 1 a 0

14' PERDEU! Elvis recebe cara a cara com o goleiro, limpa a marcação, mas não aproveita a oportunidade

13' CARTÃO AMARELO! Hércules é punido por reclamar da arbitragem

11' Gustavo faz boa jogada pela direita, mas não consegue o cruzamento

10' AÍ NÃO, DODA! Meia do Botafogo-PB bate de longe e isola a bola

09' Zaga do Botafogo sai mal e quase entrega o ouro nos pés de Rafael Oliveira

06' UUUUH! Elvis recebe bola no meio e bate rasteiro de fora da área, a bola passa muito perto da trave direita de Genivaldo

05' Jogo é morno nesse início

04' Defesa do Botafogo-PB falha e Jobson quase marca de cabeça para o alvinegro carioca

04' Tomas arrisca de longe e a bola sobe muito

03' Jobson recebe boa enfiada na esquerda, mas é desarmado pela defesa paraibana

02' O Botafogo tem a vantagem do empate em 0 a 0 e 1 a 1. O Botafogo-PB precisa da vitória ou de um empate por mais de dois gols para avançar a próxima fase

00' BOLA ROLANDO NO ENGENHÃO!

Está tudo pronto para o início da partida. O juiz vai autorizar!

O Botafogo vem com seu uniforme tradicional: camisa alvinegra, calção preto e meiões pretos. O Botafogo-PB vem com seu segundo uniforme, inteiramente branco

A bola vai rolar já já aqui no Engenhão

Os times já estão no gramado!

Os suplentes a disposição do treinador do Belo são: Edson, Lucas Mendes, Walter, Airton Oliveira, Nata, Bismarck e Juninho

O Botafogo-PB está escalado da seguinte forma: Genivaldo, Gustavo, Carlinhos Rech, Roberto Dias e Alex Cazumba; Zaquel, Guto, Hércules e Doda; André Cassaco e Rafael Oliveira; Técnico: Marcelo Vilar

No banco, as opções do alvinegro carioca são: Helton Leite, Gilberto, Dankler, Fernandes, Marcelo Mattos, Diego Jardel, Gegê, Sassá e Rodrigo Pimpão

O Botafogo vem a campo com: Renan, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Alisson e Thiago Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Tomas e Elvis; Jobson e Bill; Técnico: René Simões

Os times já estão escalados!

Ao contrário do que se esperava, René Simões acaba de confirmar Jobson no time titular fazendo dupla de ataque com Bill. Rodrigo Pimpão, que inicialmente começaria jogando, deve ficar como opção no banco de reservas

Botafogo e Botafogo-PB nunca venceram a Copa do Brasil. O Botafogo do Rio chegou na final em 1999, mas terminou como vice-campeão, perdendo a taça para o Juventude, de Caxias do Sul. Já o Botafogo-PB foi à 2ª fase da competição duas vezes, em 2011 e 2014, sendo derrotado por Caxias do Sul e Santa Cruz, respectivamente.

As duas equipes só se enfrentaram 2 vezes em toda a história, e nunca ninguém venceu. Foram 2 empates. Em 1976, os xarás empataram em 0 a 0 no Almeidão pelo Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO Botafogo x Botafogo-PB : O meia Doda é responsável pela criação das jogadas na equipe paraibana, mas além de dar assistências, também sabe balançar a rede. O jogador marcou 4 gols no Campeonato Paraibano e pode surpreender esta noite.

FIQUE DE OLHO Botafogo x Botafogo-PB 2015: Retornando de lesão, Rodrigo Pimpão quer mostrar serviço ao técnico René Simões e conquistar seu espaço no time titular. Com a barração de Jobson, Pimpão tem nova chance de se firmar na equipe alvinegra

Rafael Oliveira é o ''homem gol'' do Botafogo da Paraíba. O centroavante tem 11 gols no Campeonato Paraibano com a camisa do Belo e foi o autor dos dois gols do empate contra o xará carioca na primeira partida.

Autor dos dois gols do empate em 2 a 2 na partida de ida no Almeidão, em João Pessoa, Bill é a esperança de gols do alvinegro carioca na noite de hoje. O centroavante tem 5 gols marcados no Campeonato Carioca e busca conquistar a torcida botafoguense.

O Botafogo-PB não tem desfalques e o técnico Marcelo Vilar deve mandar a campo a seguinte escalação: Genivaldo, Gustavo, Carlinho Rech, Roberto Dias, Alex Cazumba, Zaquel, Hércules, Guto, Doda, André Cassaco e Rafael Oliveira

Ao contrário do jogo de ida, onde poupou alguns titulares, o técnico René Simões deve colocar o força máxima esta noite. Jobson, barrado, deve começar no banco de reservas. O Botafogo deve vir a campo com: Renan, Gilberto, Alisson, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Diego Giaretta, William Arão, Tomas Bastos e Diego Jardel; Rodrigo Pimpão e Bill.

O Botafogo-PB vem de goleada pra cima do Atlético-PB por 4 a 1 pelo Campeonato Paraibano. Rafael Oliveira duas vezes, Carlinho Rech e Roberto Dias marcaram os gols do Belo. Cleiton Cearense diminuiu para o Atlético. O Botafogo-PB é líder da competição com 29 pontos, 3 a mais que o Auto Esporte e hoje tem a dura missão de eliminar seu xará carioca dentro do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Franco favorito hoje, o Botafogo vem de derrota em sua última partida. O time comandado por René Simões foi batido por 2 a 1 para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Fred marcou os dois gols do tricolor e Willian Arão diminuiu para o alvinegro. O Glorioso agora foca suas atenções na Copa do Brasil e busca avançar de fase na noite de hoje.

Assista aos gols do empate entre os xarás na partida de ida em João Pessoa, 2 a 2

No primeiro jogo, as duas equipes se enfrentaram no Almeidão, em João Pessoa, e empataram pelo placar de 2 a 2. Bill marcou os dois gols do time carioca e Rafael Oliveira fez os dois do time paraibano. O Botafogo do Rio joga pelo empate hoje no Engenhão em 0 a 0 ou 1 a 1 para se classificar. O Botafogo da Paraíba precisa da vitória ou de um empate por mais de 2 gols. Em caso de novo 2 a 2, a vaga será decidida nas penalidades.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Botafogo x Botafogo-PB , pela 1ª fase da Copa do Brasil 2015, partida a ser disputada às 19h30, no Engenhão.