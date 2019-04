Internacional atropela Universidad de Chile e assume a liderança do grupo 4 da Libertadores

Partida válida pela 5ª rodada do grupo 4 da Copa Libertadores da América, disputada no Estadio Nacional de Santiago, no Chile.

Na noite desta quinta-feira (16), o Internacional fez a sua melhor partida no ano e garantiu o primeiro lugar do grupo 4 ao vencer a Universidad de Chile por 4 a 0 no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. Os gols do Colorado no duelo foram marcados por Nilmar (2), Sasha e Valdívia.

Com esse resultado, a equipe chilena dá adeus a Libertadores e o Internacional encaminha a classificação para as oitavas de final precisando apenas de um ponto, no Beira-Rio, contra o The Strongest, na última rodada da chave. O Emelec joga em casa com a eliminada Universidad do Chile em busca da outra vaga, na concorrência com os bolivianos do Strongest.



No domingo (19), o compromisso dos comandados por Diego Aguirre é pelo Campeonato Gaúcho. Às 16h, em casa, recebe o Brasil de Pelotas podendo empatar por 0 a 0 para avançar para mais uma final do torneio no qual é atual tetracampeão.

Nilmar brilha e Inter mata o jogo no primeiro tempo

A Universidad de Chile precisava da vitória para continuar na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores da América, por ser uma partida decisiva era imaginado que seria um jogo muito disputado em Santiago, mas para a surpresa de muitos não foi o que aconteceu: só deu Internacional do minuto ao fim.

Logo aos 9 minutos, o goleiro Herrera recebeu uma bola recuada e acabou se atrapalhando ao receber pressão do atacante Nilmar, que só precisou chutar para o gol para abrir o placar no Estádio Nacional. Três minutos depois, enquanto a equipe da casa sentia a pressão do resultado, Nilmar brilhou mais uma vez ao receber a bola no meio e se livrar da defesa deixando Sasha na cara do gol , pronto para ampliar. Placar de 2 a 0 para o Internacional.

A equipe da casa até tentou diminuir o placar, mas sem perigo ao goleiro Alisson. Já aos 31 minutos, Nilmar se livrou da marcação, quando a bola parecia perdida conseguiu recuperar para marcar o terceiro gol . Lance para sacramentar a vitória colorada ainda na primeira metade da disputa.

Chilenos buscam o empate, mas somente o Internacional marca

Na etapa final, os chilenos voltaram desesperados para buscar o empate, tiveram uma chance com Maxi Rodriguez na frente de Alisson, mas foi desarmado. Aos 4 minutos, Nilmar foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. D'Alessandro bateu e Herrera, recuperando-se da falha grave no primeiro tempo, defendeu. Na sequência, o capitão colorado foi cobrar o escanteio e a torcida adversária atirou objetos da arquibancada. Depois da pausa pela confusão, a bola voltou a rolar.

O Internacional não sentiu o pênalti perdido. Pouco tempo depois, Valdívia recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e marcou o último gol do jogo. Aos 47 minutos, o juiz apitou o jogo, e da arquibancada colorada se ouviu o canto de "ai ai ai está chegando a hora", referente às crenças de um possível título do Inter mais adiante.