Resultado Internacional x The Strongest na Copa Libertadores 2015 (1-0)

Com uma vitória simples de 1 a 0, o Internacional está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. O gol foi marcado por Valdívia. Já o The Strongest se despede do campeonato em terceiro lugar no grupo 4. Inter e Emelec avançam.

48' APITA O ÁRBITRO! Fim de jogo no Beira-Rio: Internacional 1 x 0 The Strongest.

45' TEMPO DE ACRÉSCIMO: 3 minutos.

38' MUDA O THE STRONGEST! Sai Raúl Castro, entra Bernardo Cuesta.

37' Torcida do Inter pede por Alex.

36' D'Alessandro faz uma má partida, pede a substituição, mas o técnico Aguirre não atende.

33' Escobar cobra a falta, mas a bola bate na barreira colorada.

30' MUDA O INTER! Sai Nilmar, entra Rafael Moura.

29' D'Alessandro bate falta, mas a bola vai por cima do gol de Vaca.

28' AMARELO PARA CENTURIÓN! Nilmar arranca em velocidade e é derrubado na entrada da área por Centurión que recebe o amarelo.

27' AMARELO PARA VEIZAGA! Jogador do The Strongest é punido após falta em Dourado.

24' Valdívia cobra escanteio para o Inter, mas a defesa do Tigre afasta sem perigo.

21' Internacional está mais perto do segundo gol do que o The Strongest do empate.

18' Juiz para o jogo para conferir a situação do jogador Escobar que estava caído no gramado.

16' SUBSTITUIÇÃO NO THE STRONGEST! Sai Soliz, entra Luis Melgar.

12' SALVOU ALISSON! D'Alessandro perde a bola na entrada da área e Alisson defende chute perigoso de Ramallo.

11' AMARELO PARA VALDÍVIA! Falta dura do meia colorado em Pablo Escobar.

06' Soliz recebe lançamento na área, se atira e árbitro manda jogo seguir.

03' Valdívia arrisca chute, sem ângulo, e a bola passa perto da trave.

2' The Strongest novamente todo recuado.

0' Começa o segundo tempo. Sem mudanças nas escalações.

45' APITA O ÁRBITRO! Fim de primeiro tempo no Beira-Rio. Internacional sai na frente, com gol de Valdívia.

44' D'Alessandro percebe goleiro do The Strongest adiantado, bate para o gol, mas a bola passa alta por cima da trave.

40' GOL DO INTER! VALDÍVIA! Eduardo Sasha cruza para Valdívia que completa para o fundo do gol. 1 a 0 Internacional.

36' Contra ataque do Inter. Valdívia dispara em direção ao ataque, lança para Nilmar, mas a defesa afasta.

32' Escanteio cobrado por D'Alessandro, direto nas mãos do goleiro Vaca.

29' QUASE! O goleiro Vaca faz uma grande defesa após uma bomba de Valdívia em direção ao gol.

24' Torcida colorada canta alto no Beira-Rio. 0x0.

21' QUASE! Após boa bola de Valdívia para Nilmar, o atacante recebe na cara do gol, mas manda para fora.

20' D'Alessandro cobra a falta, mas a bola vai direto na barreira.

19' CARTÃO AMARELO! Marteli faz falta dura em Nilmar e recebe amarelo.

18' SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai Jorge Henrique, entra Valdívia.

15' QUASE! Primeira grande chance do lado colorado. Jorge Henrique toca para Geferson, que cruza na cabeça de Sasha, mas o atacante manda para fora.

13' Lançamento de Juan em direção a área. Sasha tenta dominar, mas a bola escapa.

09' Arrancada de D'Alessandro em direção a área, Jorge Henrique recebe, mas erra o cruzamento.

4' Todo recuado o time do The Strongest. Inter tem a posse da bola.

0' Bola rolando no Beira-Rio.

17:22 30025 torcedores colorados nesse momento no Beira-Rio.

17:11 Escalado também o The Strongest: Daniel Vaca; Jair Torrico, Fernando Martelli, Germán Centurión e Cabrera; Raúl Castro, Walter Veizaga, Alejandro Chumacero, Nelvin Soliz; Pablo Escobar e Rodrigo Ramallo.

17:09 Escalado o Internacional: Alisson; Ernando, Paulão, Juan e Gefferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Jorge Henrique, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar.

FIQUE DE OLHO Internacional x The Strongest: Nilmar. Parece que finalmente o velho futebol do atacante Nilmar está de volta. Diante da Universidad de Chile, fez uma partida impecável ao marcar 2 gols na goleada por 4 a 0. Essa será a primeira vez que o camisa 7 entrará em campo após o jogo no Chile, por isso é o momento de Nilmar ter outra boa atuação para calar, de vez, os críticos.

FIQUE DE OLHO Internacional x The Strongest: Chumacero. Os colorados não têm boas lembranças de Alejandro Chumacero, no jogo de La Paz em fevereiro deste ano, o volante causou estrago na defesa do Inter ao marcar 2 gols na vitória por 3 a 0 dos tigres. Embora seja mais difícil para os volantes marcar gols, é bom ficar de olho para os colorados não verem ele repetir o feito no Beira-Rio.

Números do confronto: Internacional e The Strongest jogaram somente 3 vezes. Foram 1 vitória do colorado, 1 empate e 1 vitória para o tigre. O melhor placar foi 5 a 0, a favor do Inter, na Libertadores de 2012. Na época, os gols foram marcados por Leandro Damião (3), Dagoberto e Jô.

Voltando à partida de hoje no Beira-Rio, Internacional e The Strongest duelam em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores. Do lado colorado, um ponto já classifica o Inter para a fase de mata-mata. Já a situação do Tigre é um pouco mais complicada, caso percam ou empatem, terão que depender do resultado do jogo Emelec x Universidad de Chile e torcerem para empatar ou o Emelec perder para os chilenos, que já estão desclassificados.

No primeiro jogo entre Internacional e The Strongest, que ocorreu em fevereiro, o time gaúcho sentiu a altitude de La Paz e acabou fazendo uma partida muito abaixo do esperado, principalmente no primeiro tempo. O placar foi aberto logo aos 10 minutos, quando Chumacero pegou rebote do goleiro Alisson e fez o gol. O Internacional não conseguia reagir e permitiu o segundo gol, marcado por Ramallo, após falha de Nilton na frente da área. O Colorado até voltou melhor no segundo tempo, logo no início Cristaldo colocou a mão na bola e foi marcado pênalti, D'Alessandro cobrou e fez. Porém, não foi suficiente, o volante Chumacero ainda fez um terceiro gol antes do apito final.

Já o The Strongest, mais uma vez, contou com a força da altitude de La Paz e venceu o Emelec com um placar simples de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo pelo volante Alejandro Chumacero.

Na rodada anterior, o Internacional goleou fora de casa a Universidad de Chile em sua melhor partida no ano. O placar final foi 4 a 0, com uma brilhante atuação do atacante Nilmar que marcou 2 dos 4 gols. Com esse resultado, os chilenos foram eliminados da competição.

Boa tarde a você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe tudo sobre o jogo entre Internacional e The Strongest pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2015.