Flu lança novo terceiro uniforme nesta sexta-feira; camisa será predominantemente verde

O Fluminense lança na próxima sexta-feira (24) o seu terceiro uniforme, que vai substituir o atual laranja. Gum, Marlon e Kenedy serão os destaques no evento e apresentarão o novo manto. O atacante de 19 anos revelou parte da nova camisa em vídeo promocional da Adidas, fornecedora de material esportivo do Tricolor. Nas imagens, o camisa 11 aparece com um casaco preto e abre o zíper até o peito, mas depois desiste e não mostra o uniforme por completo.

O que deu para notar é que a camisa será verde com detalhes em branco e a gola polo. Os três jogadores estarão no lançamento, que ocorrerá em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na loja da fornecedora. Em toda a sua história, o Fluminense nunca atuou de verde em jogos oficiais, essa será a primeira vez.

O uniforme número 2 do Fluminense, de cor branca, também foi aprovado pelo Conselho no fim do ano passado e deve ser lançado em agosto. O número 1, e já tradicional uniforme tricolor, será lançado a público apenas em dezembro, e a torcida terá que conter a ansiedade.

Veja, na íntegra, o vídeo promocial do novo uniforme tricolor:

Lançemento oficial do terceiro uniforme do Fluminense:

Local: Loja Adidas – Barra Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 4666 – Rio de Janeiro, RJ

Data: 24/04

Horário: a partir das 19h