Lisandro López, a esperança de gols no Internacional

O centroavante Lisandro López é a grande contratação colorada para a temporada de 2015. Contratado devido a sua fama de goleador e legítimo camisa 9, Licha veio para o Inter com a função de melhorar o desempenho ruim dos atacantes colorados nesse início de temporada. Antes de se transferir para a equipe gaúcha, Lisandro López defendia o Al-Gharafa, do Catar, onde teve a oportunidade de trabalhar com Diego Aguirre. Licha ainda não marcou nenhum gol com a camisa colorada, mas suas atuações já agradaram a torcida e a imprensa.

CHEGADA NO CLUBE

Lisandro López chegou ao Internacional no final de fevereiro e a foi a última contratação colorada para este início de temporada. O centroavante, que também interessava ao Grêmio, era um sonho antigo do Internacional. Em 2013, Dunga, então técnico colorado, pediu a contratação do jogador, que acabou se transferindo para o Al-Gharafa do Catar.

O argentino assinou um contrato de quatro meses, tendo a opção de renovação por mais duas temporadas. Em sua apresentação, Lisandro declarou que sempre sonhou em defender um clube brasileiro. Devido ao fraco desempenho de Nilmar, que ainda não conseguiu reencontrar seu melhor futebol, e a irregularidade de Rafael Moura, Lisandro López é a grande aposta para o ataque colorado na disputa do Campeonato Brasileiro de 2015. O argentino foi contratado para atuar como centroavante, mas também poderá jogar como meia-atacante, função que exercia no início da sua carreira, quando defendia o Racing-ARG.

Como foi contratado após o período de inscrição para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, Lisandro só pode defender o Internacional nas partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Até agora só atuou em três partidas, contra Juventude, Aimoré e Brasil de Pelotas. Mesmo sem ainda ter balançado as redes, as atuações do argentino foram elogiadas. No entanto, na semana após o embate contra o Xavante, o jogador foi diagnosticado com uma lesão no menisco e teve que ser submetido a uma artroscopia e desfalcará o Internacional por até um mês.

AUGE NA CARREIRA

O ápice da carreira de Lisandro foi quando ele defendia as cores do Lyon, da França. Ele defendeu o clube francês por quatro temporadas, sendo que em três delas foi o artilheiro da equipe na Liga Francesa. Licha disputou 167 jogos com a camisa do Lyon, marcou 81 gols e deu 29 assistências.

Na temporada 2009/2010 foi escolhido o Melhor Jogador do Campeonato Francês e integrou a seleção da competição. Também marcou sete gols na disputa da Liga dos Campeões, no ano em que o Lyon chegou até as semifinais do torneio europeu. Durante a temporada de 2011/2012, Lisandro foi o destaque da equipe na conquista da Copa da França, marcando sete gols em seis jogos, foi o artilheiro da competição e marcou o gol do título, na vitória sobre o Quevilly.

Ao trocar o clube francês pelo Al-Gharafa do Catar, o jogador recebeu uma homenagem que fez sua emoção aflorar. Licha chegou a declarar que no time francês viveu os melhores quatro anos de sua vida e que nunca irá amar tanto um clube quanto amou o Lyon.

TRAJETÓRIA NA CARREIRA

Lisandro López foi revelado pelo Racing-ARG, clube que defendeu como atleta profissional de 2003 até 2005. Sua estréia no time principal foi com 19 anos e logo em seguida assumiu a titularidade. Em 2004 foi o artilheiro do Torneio Apertura.

Depois de ser cogitado no Benfica e no Sporting, Licha acabou se transferindo para o Porto, também de Portugal. Em sua primeira temporada defendendo o clube português, Lisandro marcou 8 gols. Na temporada seguinte, fez 3 gols na Liga dos Campeões e foi o autor de dois gols no jogo contra o Aves, que garantiu o título do Campeonato Português.

A temporada de 2007/2008 foi a melhor de Lisandro defendendo o Porto. Nesse período o argentino foi escolhido o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Português. Em sua última temporada com a camisa do clube português, foi o artilheiro da equipe no campeonato nacional e na Liga dos Campeões, e também marcou o gol que deu o título da Taça de Portugal, em jogo disputado contra o Paços de Ferreira.

Em julho de 2009 Lisandro López transferiu-se para o Lyon da França, com a responsabilidade de substituir Benzema, que foi vendido para o Real Madrid. No clube francês Licha jogou por quatro temporadas e viveu o auge de sua carreira. Em agosto de 2003 o argentino trocou o clube francês pelo Al-Gharafa, onde jogou até transferir-se para o Internacional. Defendendo o time do Catar, Lisandro atuou em 28 partidas e marcou 8 gols.

Lisandro López defendeu a Seleção Argentina em três ocasiões. Duas delas em 2006, em amistosos preparativos para a Copa do Mundo, mas não chegou a ser convocado para a disputa do Mundial. Em 2008 Alfio Basile convocou Licha para o amistoso contra o Egito, mas o jogador atuou por apenas quatro minutos.

EXPECTATIVA PARA 2015

A grande expectativa para a temporada de 2015 é de que Lisandro López repita suas boas atuações e confirme a fama de artilheiro. O argentino disputa posição com Nilmar e Rafael Moura, mas há possibilidade dele formar dupla de ataque com o camisa 7 colorado.

Sua experiência e seu faro de gols serão fundamentais para que o Internacional possa conquistar o tão almejado tetracampeonato brasileiro. O centroavante conta com o respaldo do treinador Diego Aguirre, que indicou sua contratação. Lisandro e Aguirre trabalharam juntos quando o treinador comandava o Al-Gharafa, do Catar.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Lisandro López

Nascimento: 02/03/1983

Nacionalidade: Argentino

Altura: 1,74m

Clubes por onde passou: Racing-ARG (2003-2005), Porto-POR (2005-2009), Lyon-FRA (2009-2013), Al-Gharafa- QAT (2013-2015), Internacional (desde 2015)

Títulos: Campeonato Português 2006-2007-2008-2009, Taça de Portugal 2006-2009, Supercopa de Portugal 2006, Copa da França 2012 e Supercopa da França 2013