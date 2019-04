Coritiba recebe Avaí por reabilitação no Campeonato Brasileiro

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 –Série A, a ser realizada no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30min.

Neste sábado (30), Coritiba recebe o Avaí, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 e será realizada no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30min, horário de Brasília. Ambas equipes vivem momentos parecidos na competição nacional.

O Coxa conquistou durante a semana uma importante vitória sobre a Ponte Preta, em partida válida pela Copa do Brasil. Porém, no Brasileirão, vem de derrota para o Sport por 1 a 0 e estacionou nos três pontos. O técnico Marquinhos Santos terá a sua disposição alguns retornos ao elenco e precisará entrar em campo buscando melhorar o desempenho da equipe.

O Leão da Ressacada, por outro lado, vem de uma vitória sofrida contra o Flamengo por 2 a 1 e soma quatro pontos. O técnico do Avaí cumpre suspensão e estará fora da partida, que será comandada pelo auxiliar Juninho. Com alguns desfalques e fora de casa, uma vitória pode dar mais tranquilidade para o Leão seguir na competição.

Com retorno de Wellinton Paulista, Coxa está pronto para enfrentar o Avaí no Couto Pereira

A equipe comandada por Marquinhos Santos enfrentou durante a semana a equipe da Ponte Preta, pela Copa do Brasil e conseguiu conquistar uma vitória importante para dar sequência na competição. Porém, o atual momento nesse início de temporada, pelo Campeonato Brasileiro não é lá muito bom, tendo em vista a última derrota dos paranaenses para o Sport.

O treinador coxa-branca poderá contar com o retorno do zagueiro Wellinton e do volante Hélder. Ambos foram poupados na partida da Copado Brasil e retornam ao elenco e suas posições normalmente.

Já o meio campista, Thiago Galhardo segue fora do confronto, tendo em vista que sofreu uma lesão. Desta forma, a posição será preenchida pelo meia Helder, que jogará mais avançado, enquanto que João Paulo faz a posição mais recuada.

Desta forma, o provável time que enfrentará o Leão será composto por: Bruno; Norberto, Leandro Almeida, Welinton, Ivan; João Paulo, Hélder, Rosinei, Ruy; Wellington Paulista (Negueba) e Rafhael Lucas. Técnico: Marquinho Santos

Sobre o confronto, o zagueiro que retorna a equipe afirmou que o elenco está em formação e destacou a evolução da equipe.

"A gente ainda está em evolução. Acredito que desde o jogo contra o Fortaleza a gente conseguiu trabalhar melhor a bola, estamos tendo maior posse de bola, e envolvendo o time adversário. É claro que ainda vai demorar para a gente ter um padrão de jogo, mas estamos melhorando. Estamos no caminho", avaliou Wellinton Paulista.

Fora de casa, Avaí deverá apostar em jogo de inteligência para vencer o Coritiba

Vindo de uma importante vitória contra o Flamengo, o Avaí encara o Coritiba buscando manter uma boa sequência na competição. Com perfis diferentes de jogo, o treinador do Leão terá que promover algumas alterações no elenco;

A primeira mudança no elenco principal será feita forçadamente. O capitão Marquinhos sofreu com uma lesão na panturrilha e não integra o elenco comandado por Gilson Kleina. Desta forma, o principal nome para a substituição do jogador é Renan. Desta forma, a equipe do Leão da Ressacada ganha dinamismo e qualidade.

Na defesa, o zagueiro Antônio Carlos será poupado pelo treinador para este confronto. Desta forma, o jogador Emerson já está escalado com a equipe principal. Outro jogador que deverá entrar em campo pelo time visitante é Nino Paraíba.

Sobre a partida, o técnico Gilson Kleina falou sobre a importância da vitória e destacou as peças e qualidade do elenco do Coritiba, e pediu concentração e cautela aos seus comandados.

“O adversário tem duas formas de jogar. Ou quatro ou cinco homens de meio, com jogadores que chegaram do Operário. Tem o Ruy, que arma bem, o Rafhael Lucas, o Wellington Paulista briga na área, vai haver o contato. Se ele vier com três volantes ele libera os laterais. Se vier com dois, opta pelo Negueba na beirada. Tem essas variáveis e temos que impor nosso jogo, ter a inteligência do equilíbrio e ter condições de fazer gol, por isso a necessidade de uma equipe concentrada os 90 minutos," disse o treinador.