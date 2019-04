Wallace diz que erros de 2014 causaram derrota do Flamengo na estreia do Brasileirão

O Flamengo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro no último domingo (10) e perdeu por 2 a 1 para o São Paulo no Morumbi. Embora tenha passado um longo período de preparação em Atibaia, a equipe mostrou as mesmas deficiências da temporada passada.

Após o jogo, o zagueiro Wallace alertou a equipe, dizendo que não poderia acontecer “erros infantis”, que segundo o jogador. foram estas falhas que fizeram o rubro-negro lutar contra o rebaixamento no ano passado.

““O time do São Paulo com a bola no pé é quase fatal. Não podemos cometer os erros que cometemos hoje. Deixamos de fazer gol lá na frente e de marcar de forma incisiva lá atrás. O Ganso entrou muito bem. Por conta da qualidade dele, teríamos que estar um pouco mais ligado. Contudo, agora não dá mais para lamentar, é pensar no próximo jogo”, disse.

O zagueiro comentou também a respeito da equipe, que pretende lutar pela zona da Libertadores e, não pela “zona da confusão”, como o técnico Vanderlei Luxemburgo costuma falar, quando se refere a zona de rebaixamento.

“O grupo tem condições de ficar entre os quatro, mas tem de ambicionar coisas maiores e se portar de forma melhor. Ano passado fizemos bons jogos e acabamos perdendo por conta de erros. Esse ano também fizemos isso algumas vezes. Temos de minimizar o mais rápido possível essa quantidade de erros infantis para chegarmos ao G-4 e nos mantermos em cima”, declarou

Paulo Victor ressaltou a importância das entradas da dupla Pato e Ganso, que segundo ele foram os diferenciais para a derrota do Flamengo: “Sem dúvida Pato e Ganso foram fundamentais pra vitória do São Paulo. São dois jogadores importantes, de nível de Seleção, que fizeram a diferença”, afirmou.

O goleiro espera por recuperação da equipe já na próxima partida, jogando em casa.

"Foram duas bobeiras que eles aproveitaram. Não foi um jogo desastroso, mas também não foi dos melhores. Precisamos começar a somar pontos. Agora temos um jogo em casa para igualar isso", encerrou o goleiro.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Sport, às 16h, no Maracanã