Melhor em campo, Cajá festeja vitória ante São Paulo e exalta Ponte Preta: "O time está corajoso"

A Ponte Preta jogou um futebol de alto nível e venceu o São Paulo, no Moises Lucarelli, mesmo com portões fechados. Sem torcedores para ver o golaço de Renato Cajá, que deixou a Macaca em vantagem até o final do jogo, e que também não lamentaram as diversas oportunidades de ampliar o placar, salvas por Rogério Ceni. O gol da vitória saiu de um erro na saída de bola do Tricolor e Cajá chutou de longe, Ceni ainda encostou na bola, mas, adiantado, não conseguiu evitar.

Para Renato Cajá, autor do gol e melhor jogador da partida, o time teve coragem. Ele apenas lamentou a falta de pontaria: "O time está corajoso, com vontade, saindo rápido para o ataque, tendo velocidade na hora de definir. Não definimos com qualidade, tudo bem, mas conquistamos a vitória. Temos uma semana para treinar e pegar o Cruzeiro", comentou.

O jogador Roni, entrou no lugar de Cajá e manteve o nível para que a vitória se concretizasse: "Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito nivelado, não tem equipe boba. Parabéns a todos pelo resultado" analisou o atleta, enfatizando o merecimento do grupo da Macaca.

O atacante Borges foi deixado no banco pelo treinador, mas ainda sim comentou sobre a importância da vitória da Ponte, que segue invicta no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos nas duas rodadas. "Tivemos algumas chances para matar o jogo, principalmente no primeiro tempo, mas o mais importante neste momento é o resultado. O Campeonato Brasileiro é bastante difícil. Precisamos construir as vitórias em casa e buscar alguns pontos fora. O São Paulo é uma grande equipe" avaliou o avante.



Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro fora de casa, no estádio Mineirão, no domingo (24), em partida a começar às 18h30. No momento, as equipes estão em situação oposta na tabela, já que os mineiros são lanternas com nenhum ponto somado.