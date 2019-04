Buscando recuperação no Brasileirão, Joinville e Corinthians se enfrentam em Santa Catarina

PARTIDA VÁLIDA PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER REALIZADA NO SÁBADO (6), ÁS 22H, EM JOINVILLE, NA ARENA JOINVILLE.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER REALIZADA NO SÁBADO (6), ÁS 22H, EM JOINVILLE, NA ARENA JOINVILLE.

Em horário diferente do normal, Joinville e Corinthians se enfrentam em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado (6), às 22h, na Arena Joinville, em Joinville. O último jogo entre as duas equipes aconteceu faz algum tempo. Foi em 1986, pela primeira fase do Brasileirão e o Joinville venceu por 1 a 0.

A equipe da casa amarga a última colocação do Campeonato, com apenas um ponto ganho em cinco partidas, Na última rodada, o JEC acabou perdendo o clássico estadual contra a Chapecoense, pelo placar de 2 a 0 pro Verdão do Sul.

Já o Timão vem de pessima sequência. com duas derrotas seguidas e um empate. Na rodada anterior, foi até Porto Alegre e acabou perdendo por 3 a 1 para o Grêmio, apesar por jogar um bom segundo tempo. A crise ronda o alvinegro e a vitória é essêncial.

Adilson Batista estreia no comando do JEC

Após demissão de Hemerson Maria, a diretoria do Tricolor Catarinense foi rápida e já anunciou e apresentou Adilson Batista como seu novo comandante para o restante da competição. Adilson já comandou o treinamento de hoje e vai fazer sua estréia contra o Corinthians nesse sábado (6).

"Peço para a torcida continuar apoiando para conseguirmos reagir. Vou exigir dos jogadores que respeitem a instituição e que honrem a camisa do clube sempre", disse Adilson em sua apresentação.

O novo treinador se reuniu com o grupo e conversou por volta de meia hora com todos os jogadores. Após o bate-papo com os atletas, Adilson comandou um treino tático com três times em campo reduzido. Ele gritava as orientações, como quem queria animar os jogadores e mantê-los com foco total na preparação.

O resto do treinamento foi fechado e não se pode ver a escalação formada pelo treinador. Porém, Adilson deverá levar a campo a mesma escalação habitual do JEC na competicação, pelo fato de ter tido tempo de realizar apenas um treinamento com a equipe catarinense.

A provavel escalação do Tricolor para o jogo é: Oliveira; Sueliton, Bruno Aguiar, Guti e Heracles; Naldo, Anselmo, Augusto César e Marcelo Costa; Wellington Junior e Rafa Costa.

Corinthians tenta sair da crise contra lanterna

Uma crise que não parece ter fim. Após a saída de Paolo Guerrero e Emerson Sheik, as eliminações no Paulistão (diante do arquirival Palmeiras) e também na Libertadores (diante da zebra Guaraní-PAR) e os resultados negativos contra Fluminense, Palmeiras e Grêmio, agora o volante Ralf tem seu nome veiculado a uma possivel tranferência ao rival São Paulo.

"Estou feliz aqui. Não é porque fiquei em um jogo fora que eu não valho mais nada e o Corinthians não gosta mais de mim", foram as palavras de Ralf sobre a especulação.Com o volante fora da equipe, o técnico Tite escalou a mesma equipe que iniciou a partida passada contra o Grêmio.

A opção de escalar a mesma equipe é simples, segundo o treinador. Para ele, foi a melhor partida do alvinegro na temporada: "Eu, como técnico, analiso desempenho e resultado. Do resultado eu não gostei. Se gostou do desempenho, reproduz, com exceção daquele inicio de jogo. Foi a melhor partida que tivemos em números e na organização, na criação. Consequentemente, é a mesma equipe que inicia", declarou.

A certeza de escalar a mesma equipe era tanta, que o técnico liberou a realização do tradicional "rachão" recreativo entre os jogadores e em seguida treinou alguns lances de bola parada com o time titular. Com isso, a equipe escalada e já confirmada por Tite é: Cássio; Fágner, Gil, Edu Dracena e Fábio Santos; Cristian, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto e Mendoza; Romero.