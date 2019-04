Corinthians segue esperançoso com contratação de Teo Gutiérrez

O Corinthians segue em busca de reforços no ataque, dentre eles um centroavante de peso. O sonho do clube paulista de ter Teo Gutiérrez deixou de ser distante e a diretoria já está em negociações com o atacante colombiano que tem sido destaque do River Plate e ajudou a equipe argentina a chegar as semifinais da Libertadores 2015.

As conversas entre os clubes foram retomadas na última semana e deixaram os dirigentes animados. A transação ainda não se concretizou, mas evoluiu e pode ter um final durante a participação do atleta na Copa América, que será disputada no Chile.

O Timão atravessa grave crise financeira e aposta na obtenção de uma nova contribuição financeira nos próximos dias para pagar 4 meses de atraso nos direitos de imagem de parte do elenco. O dinheiro também será usado para fazer contratação de peso. O River estaria disposto a liberar a estrela colombiana por R$ 10 milhões.

Eleito como melhor jogador da América do Sul em 2014 pelo jornal uruguaio “El Pais”, Teo, de 30 anos, não esconde que pode deixar o clube argentino após a Copa América. Teo já se apresentou para treinar com a seleção da Colombia e deixou o futuro na mão de seus representantes.

''Vamos definir o futuro de Teo após a Copa América. É o momento de ele ter tranquilidade para jogar bem na seleção. A tendência é que vá para o Brasil. Ele quer muito jogar no Brasil'', afirmou o advogado do jogador, Alberto Fochi Moreno. O Grêmio seria o outro interessado.

Um obstáculo para a contratação é a data de chegada. O River quer a permanência do jogador até o fim da Libertadores. As semifinais só ocorrem após o término da Copa América, nos dias 14 e 21 de julho – dois confrontos contra a equipe do Guaraní, do Paraguai. Caso avance, joga as finais nos dias 29 de julho e 5 de agosto.

O alvinegro paulista tem pressa. Vagner Love ainda não engrenou e Romero não tem agradado no setor ofensivo, diretoria e o técnico Tite querem a chegada imediata de um atacante de referência. Porém terão de aguardar até o fim da competição de seleções. A decisão da novela Teo Gutiérrez está marcada para dia 4 de julho, em Santiago, no Chile.

Outros atletas também estão na mira do Corinthians. Tite pede por um atacante que atua como Mendoza e Malcom, pelas laterais do campo, e também por um meia de armação. Nomes como Renato Cajá e Biro Biro da Ponte Preta, Camilo da Chapecoense e Kieza do Bahia compõe a lista de observados pelo Timão.