Cristóvão critica postura do Flamengo: "Não conseguimos suportar um Atlético-MG de alto nível

Em um jogo em que o Atlético MG manteve o total controle da partida, o técnico Rubro Negro fez uma analise mostrando sinceridade após a partida devido ao desempenho de sua equipe. Fora de campo é visível o momento distintos das equipes. Flamengo vem lutando na parte de baixo na tabela, onde se encontra em décima sétima colocação, já na zona de rebaixamento. Já o Galo, briga pela parte de cima da tabela, ocupando o quarto lugar, justamente na zona dos clubes que irão disputar a Copa Libertadores.

Embora Cristóvão Borges tenha colocado o Atlético em um nível superior ao seu time, ele também conseguiu enxergar uma evolução na sua equipe.

"Defensivamente, estávamos conseguindo um melhor equilíbrio. No jogo de hoje (sábado) o encaixe da marcação seria decisivo, e conversamos bastante a respeito. Estudamos o Atlético, iniciamos muito bem o jogo fazendo isso. Esse encaixe tinha de acontecer. Nos 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético não estava nem chegando ao nosso gol, mas depois não conseguimos sustentar. Demos espaços no meio-campo, e o Atlético é uma dos times com mais qualidade. Foi tomando conta do jogo porque tem uma equipe de alto nível" – declarou.

O treinador também comentou sobre o desempenho do atacante Emerson, melhor jogador da equipe Rubro Negra na partida.

"O Emerson participou bem do jogo, que foi numa dinâmica muito alta. Fiquei preocupado que não conseguisse atuar os 90 minutos, mas ele jogou bem, se movimentou e procurou espaços. A substituição que fiz botando ele mais à frente foi para mudar a referência, porque estava muito marcado" – disse.

O técnico falou a respeito do erro dos erros constantes do Flamengo dentro da partida.

"Muitos jogadores erraram bastante, principalmente passes. Em relação à ligação do jogo, eles se projetavam e se marcavam, e assim fica mais difícil dar o passe. Canteros, Márcio Araújo, Eduardo da Silva... Hoje todo mundo errou bastante, porque é só ver que o Atlético. Conseguiu trocar passes, controlar a partida e jogar no contra-ataque. O nível técnico deles foi bem melhor do que o nosso" – afirmou.

No fim da entrevista coletiva, Cristóvão Borges conversou sobre o próximo jogo, o clássico contra o Vasco, que por sinal não venceu uma partida até agora no Campeonato Brasileiro.

"Duas equipes com necessidade muito grande, e o jogo se torna vital para as duas. Teremos aí uma semana a mais para trabalhar. Temos aproveitando bem, uma pena que tivemos essa dificuldade no encaixe no jogo de hoje. Não tenho duvida da evolução e é claro que isso vai acontecer. Ganha-se confiança com resultados positivos. Com uma derrota, logicamente dá uma freada nisso. Vamos procurar mudar esse quadro buscando fazer bem um clássico regional, de rivalidade, e se portar bem para sairmos com a vitória" – concluiu.

Flamengo volta a campo no clássico contra o Vasco, no próximo domingo(28), às 18h30, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro.