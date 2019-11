Determinado, Mouche volta aos treinamentos e exalta torcida do Palmeiras

O atacante argentino Pablo Mouche foi reintegrado ao elenco palmeirense no início dessa semana, após passar por longa recuperação física.

Fora desde janeiro, o jogador ficou de fora dos planos do clube nos últimos cinco meses devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A contusão fez necessária uma cirurgia, tirando o jogador das atividades do campeonato estadual.

Na última etapa de recuperação, Mouche voltou às atividades normais com bola no ínicio da semana, sem contar a participação no treino físico. Sem a confirmação de que irá para o jogo contra o São Paulo, no dia 28, o atacante viajou com o grupo para Atibaia, onde o técnico Marcelo Oliveira comanda a concentração da equipe.

Sem jogar desde o dia 17 de janeiro, em amistoso contra o Shandong Luneng, o atacante foi bem observado nos últimos treinos táticos do time, onde atuou mais pela esquerda, quase como um ponta, função parecida com as que desempenham os jogadores Kelvin e Dudu.

Lembrado pela determinação dentro de campo, Mouche sempre ressaltou sua vontade de acelerar o processo de recuperação, para retornar ao time o quanto antes.

"Desde o primeiro dia, me dediquei de corpo e alma para voltar o mais rápido possível. Queria agradecer aos profissionais e às pessoas que estiveram ao meu lado nesse momento tão difícil. Agora é olhar para frente e aprimorar o condicionamento para voltar logo e ajudar meus companheiros. Não vejo a hora de entrar em campo com a camisa do Palmeiras novamente", falou.

Além de reiterar a vontade de voltar a jogar, o jogador comentou sobre seu possível retorno e fez questão de mencionar a torcida palmeirense, que vem fazendo sua parte nas arquibancadas:

"Já me recuperei e agora farei de tudo para me condicionar o mais rápido possível e me colocar à disposição do técnico. A nossa torcida é sensacional e posso garantir que verá um Mouche guerreiro em campo", completou.

Bons momentos

Remanescente do frágil elenco do centenário do Palmeiras, Mouche fez parte da drámatica campanha do time paulista contra o rebaixamento. O atacante viveu seus melhores momentos na última temporada quando marcou o gol de empate contra o Grêmio, em uma das poucas vitória de virada do time na competição.

Além desse tento, o jogador surpreendeu quando abriu o placar no jogo contra o então líder Cruzeiro, pela 30ª rodada; ambos os gols foram cruciais para livrar o clube do rebaixamento em 2014.

À espera de mais chances, Mouche já treina com o restante do elenco e deve estar 100% dentro de algumas rodadas, seguindo como opção para Marcelo Oliveira no restante da competição.