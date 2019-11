Preparação pré-clássico funciona e Marcelo Oliveira já impõe novo estilo ao Palmeiras

A vitória imponente do Palmeiras neste domingo (28) contra o rival São Paulo teve mais do que só um grande desempenho da equipe alviverde.

Semelhante aos três a zero vistos no Campeonato Paulista, há 3 meses, o time da casa foi superior onde precisava ser e acabou sendo amplamente mais eficiente nas conclusões; não à toa, o placar foi elástico.

Mesmo assim, o bom desempenho da equipe, que ainda oscila na competição, deve-se a dois fatores fundamentais: a semana de concentração antes do clássico e o comando de Marcelo Oliveira.

A preparação do time no interior de São Paulo costuma render bons presságios ao time. Essencial antes de grandes conquistas do Palmeiras, principalmente nos anos 90, o refúgio oficial do time sempre aparece para apaziguar pontuais fases ruins da equipe.

Além da mística envolvendo o lugar, a semana longe de maior contato com a imprensa foi essencial para a retomada do Palmeiras na goleada do último domingo. Com a lesão de Alecsandro na última quarta, o técnico Marcelo Oliveira teve, enfim, o tempo necessário para trabalhar com seus novos comandados.

O time que enfrentou o São Paulo viu a entrada imediata de Leandro Pereira, que tem função similar à feita por Alecsandro. Jogando em um 4-2-3-1, o time formou a usual linha de marcação com Arouca e Gabriel. Mais adiante, Dudu, Robinho e Rafael Marques completaram o setor ofensivo.

Sem surpreender na escalação, o treinador palmeirense, no entanto, já deu indícios de como será a forma de jogar do time ao longo do campeonato.

Forte marcação e contra-ataque

Os primeiros minutos do clássico foram bastante equilibrados, mas o time do Palmeiras teve bom posicionamento diante do toque de bola do São Paulo. Foi evidente o uso da chamada marcação por zona, onde o time setoriza os homens de defesa a fim de compactar o jogo e diminuir os espaços do adversário. Marcelo Oliveira já havia usado a estratégia quando ainda treina o Cruzeiro.

Em função disso, o Palmeiras deu poucas chances ao São Paulo – principalmente inibindo a chegada do time visitante pelas laterais.

Com o posicionamento em setor dos palmeirenses, as maiores chances do tricolor foram em jogadas individuais, o que facilitou a marcação, geralmente em maior número.

Além da parte defensiva, o Palmeiras foi muito eficiente nos contragolpes. Dos quatro gols , dois foram marcados nesse estilo e o primeiro ainda veio de uma jogada que iniciou no campo de defesa. Um dos destaques da partida, o lateral esquerdo Egídio apoiou bem e terminou o jogo com duas assistências. O jogador teve bastante liberdade, parecido com sua função ofensiva nos tempos de Cruzeiro, quando também trabalhava com Marcelo Oliveira.

O lateral Lucas, que usou a faixa de capitão no clássico, comentou sobre a nova atitute do Palmerias diante dos comandos do novo técnico e da preparação no inteior do estado:

"O Marcelo colocou que precisamos marcar muito forte, foi o que ele mais cobrou durante os dias em Atibaia. Ele queria um time agressivo na marcação e que fosse rápido ao ataque. Entendemos a filosofia", falou o lateral.

O Palmeiras já inicia preparação para o jogo contra a Chapecoense, na quarta feira, no primeiro dia de julho. Será a segunda partida seguida do time no Allianz Parque.