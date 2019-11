Em crise interna, São Paulo vê jogadores reclamarem publicamente

O São Paulo não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e passa por uma crise financeira, com quatro meses de direitos de imagens atrasados para o elenco. Como se não bastasse, o tricolor agora vê alguns jogadores reclamarem publicamente de situações de jogo, como substituições e poucos minutos em campo.

São os casos do meia Michel Bastos e do atacante Centurión. A dupla ganhou destaque nesse domingo, quando o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Fluminense, em casa, por críticas elevadas. Michel, por exemplo, foi flagrado por câmeras da TV Bandeirantes xingando ao ser substituído. "Filho da p... do c...", disse o meia, ao deixar o campo.

Questionado, o camisa 7 são paulino negou que os xingamentos foram proferidos em direção do técnico Juan Carlos Osorio. "Nunca gostei de sair. Nenhum jogador gosta, você não sai feliz. Naquele momento, até com você mesmo, acaba ficando chateado, pelo fato de ficar sempre ajudando a equipe ou com passe ou com gol. Ainda mais neste momento, que precisamos ganhar", disse o jogador. "A gente não gosta, mas não é nada contra o treinador. Bem pelo contrário. O Osorio, desde que chegou, tem dado confiança. Tanto que chegou aqui conversando comigo, me dando bem pela liberdade", completou Michel.

Ao comentar a situação, o técnico colombiano relevou o episódio e até lembrou o Chile, campeão da Copa América, para explicar o caso. "Ontem [sábado], prestei muita atenção quando o [Jorge, técnico do Chile] Sampaoli substituiu um jogador [Valdívia]. O jogador chileno falou feio, grosseiro. O Sampaoli nem se inteirou disso", disse. "Tenho mais preocupação pelo jogo, pelo meu time, do que pela reação de algum jogador. Todos os jogadores sabem e conhecem como trabalhamos, como treinamos. É opinião de cada um, e respeito muito", afirmou.

Michel foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo, dando lugar justamente a Centurión, personagem de outra polêmica. Em campo, o atacante argentino pouco fez e perdeu duas chances claras de gol, mas não deixou de esbravejar nas redes sociais depois. "Entrando do banco para jogar 10 minutos, nem o melhor jogador do mundo poderia fazer mágica. Boa noite", escrevou o jogador, em espanhol, no Twitter. Minutos depois, apagou a postagem.

Contratado no início do ano, Centurión caiu nas graças de parte da torcida por se doar muito em campo, mas sofre com a irregularidade. O jogador não teve muitas chances como titular, e normalmente entra nas partidas no decorrer do segundo tempo.