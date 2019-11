Resultado de Internacional x Tigres pela Libertadores 2015 (2-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Ao Tigres, uma vitória por 1 a 0 basta para sair classificado, já que marcou um gol na casa do adversário

Com o resultado, o Colorado joga por empate no México para avançar à final da Taça Libertadores

48' FIM DE PARTIDA! O INTER VENCE O TIGRES POR 2 a 1 E LEVA PEQUENA VANTAGEM PARA JOGO DA VOLTA!

46' CARTÃO AMARELO! Juninho derruba Rafael Moura e para contra ataque, sendo advertido pelo árbitro

45' Teremos mais três de acréscimo!

44' Inter parte pro ''abafa'' final!

42' SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES! Sai Rafael Sóbis e entra Edgar Lugo

40' SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai Valdívia e entra Rafael Moura

37' Valdívia cobra escanteio e tenta direto para o gol, mas bola passa por cima

34' Colorado ensaia a pressão a final, mas mesmo com um a menos, Tigres leva perigo nos contra ataques

30' GUZMAAAAN DUAS VEZES! Goleiro mexicano defende cabeçada à queima roupa de Lisandro López e em lance seguinte, logo na sequência, espalma chute de fora da área também de Lisandro, jogando para escanteio

28' Inter troca passes e tenta infiltrar-se na defesa do Tigres

24' Time mexicano parece satisfeito com o resultado e com um a menos em campo, tenta administrar

20' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! Sai Nilmar e entra Eduardo Sasha

16' SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES! Sai Damm e entra Briseño

15' Com mais um em campo, Inter tenta botar pressão

12' TÁ NA RUA! Ayala recebe o segundo amarelo e está expulso de campo

09' Valdívia tenta surpreender goleiro mexicano batendo uma falta do lado esquerdo direto para o gol, mas ela sai em tiro de meta

06' QUASE! Em jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para trás encontra Arévalo livre na entrada da área. Ele pega de primeira, mas manda por cima do gol

03' Etapa complementar começa da mesma forma que terminou a inicial, equilibrada

00' ROLOU A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

A bola vai rolar para a segunda etapa!

O Inter começou arrasador, e com 10 minutos em campo, já vencia por 2 a 0. Atordoado, o Tigres demorou a se encontrar na partida, mas quando chegou ao seu gol, o time se encaixou e levou perigo mais duas vezes, obrigando Alisson a fazer duas defesas incríveis e evitando o empate. O jogo promete ser aberto na segunda etapa

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O INTER VAI VENCENDO O TIGRES POR 2 a 1!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo!

43' CARTÃO AMARELO! Géferson também leva o amarelo ao puxar Rafael Sóbis pela camisa

41' AMARELOU! Ayala dá entrada forte em Geferson e recebe advertência da arbitragem

38' MILAGRE! Gignac faz jogada linda individual, entra cara a cara com Alisson e solta a bomba. O goleiro do Inter opera um milagre e evita novamente o empate

35' Partida ganha em emoção e as duas equipes buscam o ataque

32' ALISSOOOON! Goleiro do Inter salva o que seria o empate em entrada de Sóbis cara a cara com a meta colorada

29' O Tigres melhora na partida e ameaça o time da casa nas bolas aéreas

26' UUUUH! D'alessandro faz grande jogada, cruza na área, Valdívia raspa de cabeça e Lisandro López se estica todo para alcançar a bola, mas ela sai pela linha de fundo

23' GOOOOOOOOOOOL DO TIGRES! AYALA DIMINUI! Sóbis cobra escanteio na cabeça de Ayala, que desvia no cantinho esquerdo de Alisson. O Tigres diminui o placar e está de volta ao jogo, 2 a 1

20' CARTÃO AMARELO! Giménez atinge Valdívia e é punido

16' Time mexicano tenta tocar a bola e buscar o jogo depois do massacre inicial

13' Inter se mostra avassalador nos primeiros minutos e já abre boa vantagem no placar. Tigres continua desnorteado

10' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! VALDÍVIA! Em jogada pelo lado esquerdo, a bola sobra no pé de Valdívia, que bate para o gol. A bola desvia no zagueiro e encobre o goleiro mexicano. A sorte parece estar ao lado do Colorado, 2 a 0

07' Inter alcança seu objetivo fazendo o seu primeiro gol cedo. Assustado, o time do Tigres aparenta sinais de nervosismo

04' GOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! D'ALESSANDRO! Zaga mexicana se atrapalha, perde a bola na entrada da área e D'ale aproveita com um chutaço rasteiro da entrada da área. O Colorado abre o marcador logo no início do jogo, 1 a 0

02' Primeiros minutos são de muito estudo por parte de ambas as equipes

00' COMEÇA A PARTIDA!

A bola já vai rolar para Inter x Tigres no Beira-Rio!

O Tigres vem à campo com: Nahuel Guzmán; José Francisco Torres, Juninho, Hugo Ayala e Israel Jiménez; Arévalo Rios, Guido Pizarro, Javier Aquino e Jürgen Damm; Rafael Sobis e Gignac; Técnico: Ricardo Ferretti

O Inter está confirmado com: Alisson; William, Alan Costa, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D'Alessandro e Valdívia; Lisandro López e Nilmar. Técnico: Diego Aguirre

A previsão desta noite é de que os colorados batam o recorde de público do Beira-Rio, registrado na partida diante do Santa Fé, quando 44.665 torcedores assistiram o jogo

Pela outra semifinal da Taça Libertadores, o River Plate venceu o Guaraní-PAR por 2 a 0 na noite de ontem, no Estádio Monumental de Nuñez

Após uma pausa de 49 dias, devido a realização da Copa América do Chile, vencida pelos donos da casa, a Libertadores está de volta e promete esquentar as próximas noites de quarta-feira

Na zaga, Juan, sem ritmo de jogo, pode abrir espaço para Réver ou Alan Costa. No ataque, por fim, Lisandro López deve ser titular, com Sasha entre os reservas, haja visto que o camisa 9 voltou a atuar apenas no domingo, contra o Joinville, entrando na segunda etapa. Ele não jogava desde a partida contra o Santa Fe.

Como tem todos os jogadores considerados titulares em condições, o técnico Diego Aguirre ainda não definiu - ou ao menos não divulgou - a equipe que inicia o confronto contra o Tigres. No gol, Alisson tem retorno praticamente certo.

A escalação do Internacional deve ter Alisson; William, Ernando, Juan (Alan Costa/Réver) e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D'Alessandro e Valdívia; Nilmar e Lisandro López (Eduardo Sasha).

A espera colorada pela Libertadores chegou ao fim, e, por sorte, o Departamento Médico se esvazia antes dos duelos decisivos. Do elenco inteiro, apenas Paulão, Alan Ruschel e Jorge Henrique estão vetados para a semifinal.

Alisson, Juan, Eduardo Sasha e Valdívia estão de volta após lesões. Aránguiz, que disputou e venceu a Copa América com o Chile, fará sua primeira partida depois do título.

Nas quartas, o Colorado passou pelo Independiente Santa Fe, enquanto o Tigres superou o Emelec. No período em que a competição ficou paralisada devido a Copa América, os gaúchos escalaram time misto ou reserva em quase todos os jogos do Brasileirão, claramente deixando o certame nacional em segundo plano.

Os mexicanos estão em pré-temporada, visto que o campeonato do país segue o calendário europeu e só retorna no fim deste mês.

O clube desembolsou mais de 60 milhões de reais em contratações, com destaque para André-Pierre Gignac, vice-artilheiro do último Campeonato Francês, pelo Olympique de Marselha.

Sóbis foi o grande nome da final da Libertadores de 2006. No primeiro jogo, o Inter venceu por 2 a 1 o São Paulo, no Morumbi, e encaminhou o título inédito da competição. Relembre os dois gols do atacante

Ídolo e imortalizado na história do clube, Sóbis enfrentará uma situação inusitada em sua carreira e jogará uma partida classificatória de Libertadores com o Beira-Rio lotado, mas dessa vez vestindo a camisa da equipe adversária. Protagonista das duas conquistas do Colorado, a torcida se lembra com carinho dos seus gols

D'Alessandro tratou de sacudir a poeira e levantar a moral do clube, que anda em baixa com a fraca campanha no Brasileirão. ''Agora temos que esquecer o Brasileiro e focar na Libertadores. Sabemos que a torcida está chateada e estamos devendo na competição, mas se voltarmos a vencer nos classificarmos para a final, ela vai voltar para o nosso lado e sairemos dessa situação incômoda''

Ao perguntado sobre a atual fase do clube gaúcho, Rafael Sóbis, atualmente no Tigres, deu a sua visão sobre o momento que vive o Internacional. ''É outra competição, é outra história. A torcida estará lá e o estádio estará cheio. A parte mental dos jogadores vai ser diferente. Assim, temos que nos preparar para a pior partida possível, especialmete para mim, com toda a história que tenho no clube, e tentar fazer o melhor que pudermos''

O Estádio do Beira-Rio será o palco da partida esta noite. Reformado para a disputa da Copa do Mundo do ano passado, a Arena tem capacidade para 50 mil espectadores e tem sido um dos trunfos do Internacional para a boa campanha na Libertadores

Diego Aguirre preferiu esquecer o Campeonato Brasileiro e focar suas atenções para a competição continental. ''Estamos com muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, mas os desfalques contribuem para esse momento ruim. Esperamos ter todo o elenco a disposição para a Libertadores e buscar o título que é o nosso objetivo. Depois tentar a recuperação na tabela de classificação''

O brasileiro Ricardo Ferretti, atualmente técnico do Tigres, conhece a equipe do Internacional e sabe das dificuldades que enfrentará no confronto. ''O Inter tem um time muito qualificado, não é á toa que chegou até aqui. Vai ser uma partida muito difícil, mas sabemos da nossa capacidade e vamos fazer de tudo para sair com um resultado favorável''

FIQUE DE OLHO: Valdívia vem sido o principal nome do Internacional nesta Libertadores. Com duas atuações de gala, foi o responsável pela classificação do Colorado sobre o Atlético-MG nas oitavas de final. O jogador que até o início do ano era um simples desconhecido, hoje é um dos atletas indispensáveis na equipe de Aguirre

FIQUE DE OLHO: Principal responsável pela vitória sobre o Emelec por 2 a 0, que garantiu a vaga na semifinal ao Tigres, Rafael Sóbis fez um gol e deu uma assistência naquela oportunidade. Ídolo Colorado, o atacante esteve nas duas conquistas do Inter da Libertadores, em 2006 e 2010, mas agora está do outro lado

Assista aos gols que deram a inédita vaga na semifinal ao Tigres, do México, sobre o Emelec, do Equador

Líder do Grupo 6 com 14 pontos, o Tigres fez uma das melhores campanhas da 1ª fase da competição. Nas oitavas, o time mexicano eliminou o Universitário Sucre, da Bolívia, após empate de 1 a 1 em casa. Anteriormente, o clube já havia vencido por 2 a 1 jogando fora. O Emelec, do Equador, foi o adversário das quartas de final. Assim com o Inter, o Tigres foi derrotado por 1 a 0 na ida, mas fez 2 a 0 na volta e garantiu sua vaga para a fase seguinte

Pela primeira vez em sua história, o Tigres é semifinalista da Libertadores da América. A fase de quartas de final era, até então, o mais longe que o clube havia chegado em toda a sua história. Sob o comando do equatoriano Guerrón, campeão da competição pela LDU em 2008, e do brasileiro Rafael Sóbis, bicampeão do torneio pelo Internacional (adversário desta noite), o Tigres quer chegar ainda mais longe

Relembre os gols que deram a vitória e a classificação ao Inter para esta semifinal

Líder do Grupo 4 com 13 pontos conquistados, o Internacional se classificou as oitavas de final e fez um clássico eletrizante contra o Atlético-MG. Empate por 2 a 2 no Independência e vitória por 3 a 1 no Beira-Rio com show de Valdívia. Nas quartas, a derrota por 1 a 0 para o Santa Fé da Colômbia no primeiro jogo não abalou o Colorado, que em casa venceu por 2 a 0, gols de Juan e Rafael Moura e chegou a essa semifinal.

A atual fase não é das melhores. Com apenas 13 pontos, o Inter ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento. Foram apenas 3 vitórias em 12 jogos e o trabalho de Ruben Aguirre, antes incontestável, passou a ser criticado por parte da imprensa gaúcha. A Libertadores está sendo até aqui o que vem mantendo o uruguaio no cargo. Em caso de eliminação, o treinador deve ficar em maus lençóis no comando técnico do Inter

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Internacional x Tigres-MEX , pela semifinal da Libertadores 2015, partida a ser disputada às 22h no Estádio do Beira-Rio