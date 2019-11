Após classificação, Marcelo Oliveira aprova atuação de reservas e retoma trabalho para o clássico

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (15) após a vitória simples do Palmeiras sobre o ASA de Arapiraca, no Estádio do Café, em Londrina. Além de comentar o avanço na Copa do Brasil, o treinador explicou sobre a escalação de um time praticamente reserva para a partida, o que não estava planejado ao longo dos trabalhos que precediam o jogo.

Com uma maratona de jogos nas últimas duas semanas, a equipe técnica do Palmeiras teve que optar por uma formação alternativa, em função de um desgaste. Além da sequência de jogos, as longas viagens também contribuíram para um cansaço maior do grupo. Com exceção do goleiro Fernando Prass e do zagueiro Victor Ramos, o time que entrou em campo em Londrina era formado totalmente por jogadores do banco, o que pode ajudar os jogadores titulares para o clássico.

Mesmo sem uma atuação empolgante, o Palmeiras agradou o treinador, que já esperava por uma falta de entrosamento maior. O que chamou a atenção do comandante palmeirense, no entanto, foi a boa atuação dos jogadores da base. Além do lateral João Pedro, Gabriel Jesus entrou muito bem no segundo tempo e, inclusive, foi o autor do gol da classificação (seu primeiro como jogador profissional). Satisfeito, Marcelo comentou:

"Dou um valor muito grande para a base. O clube tem de criar uma filosofia de aproveitamento mesmo. Ainda mais com a qualidade que os jogadores têm. O João Pedro foi bem, é um jogador forte, que apoia e marca. Sobre o Gabriel, o primeiro gol é sempre muito importante. Espero que seja o primeiro de muitos aqui no Palmeiras", falou o técnico.

Perguntado sobre a preparação para o clássico contra o Santos, Marcelo Oliveira comentou sobre as provável volta de Robinho, e sinalizou que deve ter a maioria dos titulares à disposição para a partida no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo otimista, o treinador não apontou favoritismo, mas espera uma nova boa sequência do time nas próximas rodadas:

"Em clássico não existe favorito absoluto. Até porque o Santos fez um ótimo jogo na última rodada, tem um belo time. A ideia é ter um aproveitamento alto em casa, vamos nos preparar para isso. O jogo deve ser muito equilibrado, de muita técnica, o Palmeiras precisa impor seu ritmo forte em casa como tem feito. O Arouca volta com certeza, foi só para poupar mesmo pela intensidade de jogo dele. O Robinho já está treinando com bola, vamos aguardar. Temos de experimentar num coletivo ou num jogo mais intenso para ver a reação. É possível que ele esteja à disposição", completou.

Na Copa do Brasil, o Palmeiras espera o sorteio que definirá seu próximo adversário. No Brasileirão, o time ocupa a sétima colocação e está a dois pontos do G-4.