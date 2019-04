Em fase final de recuperação, Allione deve ganhar mais oportunidades no Palmeiras

Quando chegou ao Palmeiras, em julho de 2014 por indicação do ainda treinador argentino na época, Ricardo Gareca, a torcida alviverde imaginava que os problemas no setor de criação estaria com os dias contados.

Exatamente um ano depois, o jovem Allione, de 20 anos, não conseguiu se firmar na equipe e quase foi negociado recentemente. Nos primeiros meses no Palestra Itália, foi expulso duas vezes, brigou publicamente com o então treinador Dorival Júnior e rendeu abaixo do esperando.

Sob o comando de Oswaldo de Oliveira em 2015, teve boas apresentações nos amistosos preparatórios e no início do Campeonto Paulista, mas caiu de produção e perdeu espaço. Antes de passar por atroscopia no joelho direito, em abril, não vinha sendo sequer relacionado por Oswaldo.

Com um elenco recheado de opções, o meia foi liberado para negociar a saída do clube, há um mês, e quase fechou com o Rosário Central, da Argentina. Mas as negociações não vingaram, e o treinador Marcelo Oliveira pediu a permanência do atleta.

Agora em fase final de recuperação, o jogador deve iniciar os trabalhos com bola ainda nesta semana, e poderá ficar à disposição do treinador a partir do duelo contra o Cruzeiro, na décima oitava rodada do Brasileirão.

Contratado junto ao Velez Sarsfield por R$ 6 milhões, Allione disputou 30 partidas e marcou dois gols.