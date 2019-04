Atlético-MG vence São Paulo com hat-trick de Lucas Pratto e segue líder do Brasileirão

Partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão, realizada no Mineirão. Público: 47.606; Renda: R$ 1.798.010,00

O Atlético-MG venceu o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quarta (29), e segue líder do Campeonato Brasileiro. Em atuação inspirada de Lucas Pratto, que marcou três vezes e chegou a 7 gols na competição, o Galo atingiu 35 pontos. O Tricolor, cujo tento foi anotado por Alexandre Pato, parou nos 27 pontos, ocupando, momentaneamente, a 5ª colocação na tabela.

A partida foi muito movimentada. Nos minutos iniciais, os paulistas buscaram sufocar os mineiros, mas perderam inúmeras oportunidades e acabaram castigados por Lucas Pratto, em grande noite. O argentino colocou três bolas na rede no primeiro tempo e garantiu mais um triunfo atleticano. Na parte final do jogo, Pato diminuiu.

As duas equipes, agora, aguardam a 16ª rodada do Brasileirão chegar ao fim. O Atlético-MG volta a campo no dia 9, às 16h, contra o Goiás, no Serra Dourada. No mesmo dia e horário, o São Paulo disputa clássico frente o Corinthians, em casa, no Morumbi. Líder isolado, o Galo acompanha o desfecho da rodada tranquilo, enquanto o Tricolor corre o risco de se distanciar do G-4 e cair, na pior das hipóteses, para o 8º lugar.

Em grande primeiro tempo, São Paulo cria muito, mas não traduz em gol; Pratto brilha e decide

Uma das mais famosas máximas do futebol se encaixa perfeitamente em uma definição dos 45 minutos iniciais no Mineirão: quem não faz, leva. O São Paulo começou encurralando o Galo no seu campo: aos 4 minutos, Luis Fabiano mandou uma bomba de longe para linda defesa de Victor, no alto. Aos 8, Cárdenas respondeu para o Atlético, sem perigo, ao chutar também de fora da área, nas mãos de Rogério. Nove minutos depois, Pato recebeu de Michel Bastos com caminho livre para inaugurar o placar, mas finalizou fraco, nas mãos de Victor. Na sequência, Reinaldo cruzou rasteiro para Luis Fabiano, que não alcançou.

Em um jogo até então dominado pelo Tricolor paulista, o golpe do Galo veio aos 19 minutos. Marcos Rocha, com liberdade na intermediária, teve tempo para pensar e perceber a entrada de Pratto na área. O camisa 9 se esticou, tocou para o gol e Ceni defendeu, mas, no embalo, o argentino empurrou, mesmo caído, para as redes, aproveitando o rebote: 1 a 0. A abertura do placar desestabilizou momentaneamente o São Paulo. Aos 25, Giovanni Augusto cruzou da esquerda, Pratto se antecipou a Lucão, deu um toquinho de perna direita e jogou no canto para ampliar a contagem: 2 a 0.

A partir do segundo gol, as oportunidades deram trégua até os 35 minutos. Após levantamento na área, a bola sobrou limpa para Pato, que chutou forte para outra defesa difícil de Victor. Aos 42, os visitantes desperdiçaram nova chance de ir às redes: Ganso recebeu frente a frente com o goleiro atleticano e bateu. A bola tocou na trave e voltou no pé de Pato, que finalizou de perna esquerda, para fora.

Seguindo a cartilha da etapa inicial, Lucas Pratto castigou o São Paulo pela terceira vez aos 43 minutos. Ao sair jogando, Hudson deu a bola nos pés de Giovanni Augusto, que, aproveitando a defesa aberta, lançou para o centroavante. Ele matou no peito e concluiu para vencer Rogério, anotando o primeiro hat-trick do Brasileirão 2015: 3 a 0.

São Paulo desconta e Galo administra segunda etapa morna

Mesmo com grande vantagem no placar, Levir Culpi promoveu uma troca no Atlético para o segundo tempo: trocou Cárdenas por Carlos. Administrando o resultado, os mineiros trataram de acalmar o jogo nos primeiros minutos da etapa final. Aos 8 minutos, Osorio fez a primeira substituição: Hudson por Centurión. Logo na primeira participação, o argentino cruzou, a bola fez uma curva inesperada e quase surpreendeu Victor.

Aos 11, Luis Fabiano cabeceou forte, mas para fora. Dois minutos depois, o São Paulo descontou. Ganso cruzou e Pato, de cabeça, colocou no fundo das redes: 3 a 1. Aos 19, Giovanni Augusto foi ao fundo pela direita e chutou para boa intervenção de Rogério Ceni. Logo na sequêcia, Pratto ajeitou de calcanhar para Carlos depois de cruzamento rasteiro. Após ser bloqueado na primeira tentativa, o garoto se recuperou e finalizou firme para nova defesa do ídolo tricolor.

Quando Juan Carlos Osorio trocou Reinaldo por Auro, Levir Culpi respondeu na mesma hora: deu vaga à Danilo Pires, sacando Thiago Ribeiro. Na segunda metade da etapa final, o duelo perdeu muito em intensidade e emoção. Os dois times não impuseram um ritmo diferente para mudar o cenário do confronto. Mesmo assim, aos 40, Marcos Rocha cabeceou ao receber cruzamento de Pratto mas Ceni fez defesa segura. Nos acréscimos, Boschilia ainda exigiu bela defesa de Victor ao chutar de longe. Assim, o Galo bicou mais um adversário e segue firme na liderança do Brasileirão.