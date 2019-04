Ex-São Caetano, zagueiro Luiz Eduardo chega ao São Paulo sob desconfiança

Na tarde da última quarta-feira (29), o São Paulo oficializou a contratação de Luiz Eduardo, zagueiro de 28 anos que pertencia ao São Caetano. O jogador chega para suprir a ausência de Dória, que não teve seu empréstimo renovado junto ao Olimpique de Marselha, da França.

A pedido do técnico Juan Carlos Osorio, que exigia reforço para o setor esquerdo da zaga, Luiz Eduardo foi a alternativa encontrada pela diretoria são-paulina em meio à crise econômica vivida pelo clube. A negociação foi concluída sem custos para o time do Morumbi, e Luiz tem contrato até o final do ano, quando terá seu desempenho avaliado e um novo vínculo será discutido.

Ao ser anunciada, a contratação gerou reclamações da torcida tricolor nas redes sociais, principalmente pelo veto do vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, ao ídolo uruguaio Diego Lugano.

"Espero que a torcida goste do meu futebol e, assim, confie em mim. Quero agradar e preencher essa lacuna que o Osorio buscava, porque ele pode ter certeza de que motivação não vai faltar. Estou empenhado para agarrar esta chance e, com humildade, mostrar que tenho condições de permanecer mais tempo no clube", disse o defensor em entrevista ao site oficial do clube.

Perguntado sobre seu estilo de jogo, o zagueiro se mostrou confiante."Sou canhoto e gosto de sair jogando com a bola nos pés para começar as jogadas", acrescentou o jogador.

Além da saída de bola pelo lado esquerdo, uma característica que foi levada em conta pela diretoria do clube para fechar a contratação é o porte físico do reforço tricolor. Com 1m91 de altura, ele é a esperança para resolver os problemas aéreos defensivos do time.

Apesar de atualmente estar disputando a Série D com o São Caetano, Luiz Eduardo acumula passagens por Guarani e Atlético-MG, além do futebol chinês. "Vou trabalhar muito e encarar isso como a maior chance da minha carreira. Estou preparado para superar todos os obstáculos e mostrar o meu potencial. Até o final do ano, farei de tudo para aproveitar este desafio", finalizou o zageiro.