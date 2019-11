Marcelo Oliveira promete cobrança no Palmeiras após desempenho ruim ante o Atlético-PR

Após a derrota do Palmeiras para Atlético-PR por 1x0, no Allianz Parque, o treinador Marcelo Oliveira mostrou irritação com o fraco desempenho da equipe, que com o resultado negativo caiu da 3ª para a 6º colocação na tabela. O comandante criticou as falhas de marcação, os erros de pontaria e, principalmente, a falha que originou o gol da equipe paranaense.

Após cobrança de escanteio de Nikão, o lateral e capitão Lucas cabeceou errado, e a bola sobrou para o atacante Walter empurrar para as redes.

– Me irrita muito. É uma bola previsível. Você tem todos os jogadores, ensaia muito para marcar e não pode aparecer alguém sozinho. A nossa marcação é individual. Houve um erro e pagamos caro. O gol deu muita força ao adversário, que estava jogando atrás, pelo contra-ataque. Nos desorientou e criou uma ansiedade, fazendo o time errar mais passes – lamentou o treinador

Apesar dos erros de sua equipe, o treinador destacou as qualidades do adversário, bem como a proposta de jogo e a organização do Furacão.

– Não jogamos bem. Estivemos muito no campo de ataque, com jogadas pelos lados, mas erramos muito na parte técnica. Mesmo com volume, criamos poucas chances claras. Foram chutes de fora da área e cabeceios. O Atlético-PR, bem organizado, jogou no contra-ataque e na bola parada. Houve um descuido e eles venceram. Lamentamos, mas temos de nos cobrar, corrigir e buscar novas vitórias – disse.

Além da derrota, o Palmeiras foi ultrapassado pelo próprio Atlético-PR na tabela de classificação. As duas equipes somam 28 pontos, mas o rubro-negro tem uma vitória a mais: 9x8. Apesar de cair na tabela e deixar o G4, o treinador minimizou o fato e garantiu que ainda há muito campeonato pela frente.

– A derrota é ruim de qualquer jeito. Não podemos estar preocupados sobre o que aconteceu com o adversário, nem para mais, nem para menos. O campeonato é longo. Hoje não jogamos bem. Estivemos muito no campo de ataque, com jogadas pelos lados, mas erramos muito na parte técnica. Mesmo com volume, criamos poucas chances claras. Foram chutes de fora da área e cabeceios. O Atlético-PR, bem organizado, jogou no contra-ataque e na bola parada. Houve um descuido e eles venceram. Lamentamos, mas temos de nos cobrar, corrigir e buscar novas vitórias.

Ao todo, foram 47 passes errados do verdão - muito acima das últimas partidas -, além de diversas oportunidades perdidas no campo de ataque. O time ainda perdeu Gabriel, que saiu com dores no joelho ainda no primeiro tempo. Mesmo com as entradas de Kelvin e Lucas Barrios, a equipe não conseguiu melhorar o futebol

Questionado sobre o fraco desempenho de ataque - principalmente o de Dudu, que estaria desestabilizado por conta da suspensão no STJD - o treinador foi enfático.

– Não foi só o Dudu. As peças importantes criativas não funcionaram tão bem. Um pouco pela marcação forte e bem executada do adversário, e também pela pouca inspiração. Quando se enfrenta um time muito fechado, a jogada individual e um toque diferente são importantes. Não tivemos eficiência nisso hoje

O jogo deste domingo marcou a décima partida do treinador no comando do Palmeiras. Marcelo destacou a evolução da equipe nos últimos jogos, e prometeu cobrança aos jogadores, para recolocar a equipe no caminho das vitórias.

– Sim, temos evoluído. Não faço comparações com o time antes. Fizemos um ótimo jogo contra o Vasco, e hoje tivemos muita dificuldade. Não sei se o horário tenha interferido, acho que não. Normalmente São Paulo está com um clima mais fresco. Facilita para quem está marcando mais e jogando por uma bola. Eles não trouxeram tanto problema, mas é um time de qualidade técnica. É importante saber cobrar nessa semana de trabalho, mas estamos evoluindo como time. Sem comparação, as vitórias que tivemos não foram por acaso, e sim com méritos. Espero que nós possamos retomar isso rapidamente.

Sobre o horário da partida - contou com a presença de mais de 38 mil pagantes - , que teria prejudicado os jogadores por conta do forte calor de São Paulo, o treinador deu pouca bola para o assunto.

– Não sei se o horário tenha interferido, acho que não. Normalmente São Paulo está com um clima mais fresco. Facilita para quem está marcando mais e jogando por uma bola.

Na próxima rodada o Palmeiras viaja até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no domingo, às 11h. No mesmo dia, Às 11h, o Atlético recebe o Sport-PE na Arena da Baixada, em Curitiba.