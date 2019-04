Atletas do São Paulo jogarão vestidos de goleiro em despedida de Rogério Ceni

Após adiar novamente a aposentadoria no final do ano passado e depois da eliminação da Copa Libertadores desta temporada, Rogério Ceni anunciou que parará mesmo no mês de dezembro. A diretoria tricolor, por sua vez, vai explorar a imagem do atleta em diversas ações de marketing.

A maior delas deve ocorrer no último jogo do ídolo. Aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo na noite do último dia 27, o terceiro uniforme, tratado oficialmente como comemorativo pelos 85 anos do Tricolor, será utilizado. Juntamente com a camisa bordô, que será lançada para os jogadores de linha, Rogério ganhará um uniforme em tom grafite. No dia do evento, o capitão estará com o fardamento tradicional do clube, branco com faixas horizontais vermelha, branca e preta na altura do peito, enquanto seus companheiros irão se vestir de goleiro, em homenagem ao ídolo.

A camisa, que será revelada em outubro, é apenas mais um capítulo da discussão presente na torcida e no conselho são-paulinos sobre a aprovação ou reprovação de um terceiro uniforme. Para a parte oposta à ideia, o rótulo de "camisa comemorativa" serve como forma de burlar a constituição do clube, que proíbe uniformes alternativos.

Para a partida que marcará a aposentadoria de Rogério, os cartolas são-paulinos correm atrás de algum adversário marcante. A primeira opção seria um combinado entre jogadores do Liverpool de 2005 e do Milan de 1993, remetendo às duas conquistas mundiais nas quais o goleiro estava no elenco.

Nesta quarta (5), promoveu uma "caça à braçadeira" por meio das redes sociais, na qual torcedores deveriam encontrar mascotes do São Paulo distribuídos em diferentes regiões da capital para tentar levar para casa uma braçadeira de capitão assinada por Rogério.

No dia 7 de setembro, dia em que o arqueiro completa 25 anos desde sua chegada ao clube, está planejado outra ação, que deve se desenvolver a partir de um evento no estádio do Morumbi.