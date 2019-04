Após goleada ante Internacional, Grêmio se reapresenta visando enfrentar Atlético-MG

Depois da folga na segunda-feira (10) após a goleada histórica de 5 a 0 no Gre-Nal, o Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira (11) no campo do CT Luiz Carvalho. Roger Machado comandou um treino com muita intensidade e movimentação em campo reduzido, com participação dos goleiros nas trocas de passe.

Preservados, Luan e Giuliano realizaram trabalho na academia. Em seguida do aquecimento, o defensor Erazo também ficou de fora da atividade. Por sua vez, Galhardo permaneceu na área interna do CT e pôde ser avistado com proteção na perna direita.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o quarteto não preocupa para encarar o Atlético-MG nesta quinta-feira (13), no Mineirão, às 21h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas com o retorno de Walace no lugar de Edinho no meio-campo, a tendência é de que o técnico Roger possa repetir a estrutura do time do clássico. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (10), o zagueiro Bressan também estará a disposição do treinador para encarar o líder Atlético-MG.

A atividade desta terça-feira (11) priorizou a participação dos goleiros com a bola nos pés nas trocas de passes do plantel. Roger reuniu a equipe no centro do gramado e passou orientações. Dividido em dois times, fitas colocadas pelo campo delimitavam a área de atuação do grupo. Quatro goleiras foram distribuídas pelo gramado, à frente delas, os arqueiros ocupavam um quadrado delimitado por faixas, que não podia ser pisado pelos marcadores.

Durante o aquecimento, era visível no semblante dos jogadores o ambiente positivo após o triunfo histórico sobre o maior rival. Apesar da empolgação e confiança, o lateral Marcelo Oliveira alerta que o desafio diante do Atlético-MG é complicado e ressalta que "cada partida é uma história": "A gente sempre entra para jogar bem e vencer, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Temos de aproveitar esses poucos dias de treinamento para o duelo. Claro que a gente sempre quer fazer um bom jogo, uma boa vitória com gols, mas cada partida é uma história."

O zagueiro equatoriano Erazo destacou a importância da equipe não se deixar levar pela euforia com o resultado largo no clássico: "A parte psicológica vai influenciar muito. Se a gente manter aquele estilo de jogo, aquela intensidade nos treinos e nos jogos, com certeza vamos fazer um grande jogo (contra o Atlético-MG). Estamos nos entrosando cada vez melhor. Você percebe que cada um dos jogadores está mantendo uma média muito boa. Vai ser um jogo muito difícil", afirmou, antes de completar:



"Falo no psicológico porque algumas vezes na minha carreira já aconteceu. Não adianta nada ganhar de 5 a 0 contra o rival de toda a vida e perder o jogo seguinte. A comemoração, tudo bem. Mas para a gente dura pouco. A humildade com que a gente vem trabalhando vai ser importantíssima."

Para o defensor, a equipe está recuperando a identidade do clube. O camisa 33 não deixa de exaltar os méritos que levaram o Grêmio ao bom momento.

"Nosso time vem fazendo grandes jogos. Não tem estrela no time, e sim um conjunto muito bom. Manter esse nível vai ser importante. Estamos recuperando a identidade do Grêmio", finalizou.

A equipe gremista para o jogo diante do líder do Brasileirão deve ter Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon; Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; Luan. Nesta quarta-feira (12) haverá mais um treino antes do embarque para a capital mineira.