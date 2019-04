Surpreendente, Goiás atropela São Paulo e Tricolor tem permanência no G-4 ameaçada

Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, que será disputada no Morumbi, em São Paulo

O Goiás surpreendeu e conseguiu uma importante vitória, no Morumbi, na noite deste sábado (15), diante do São Paulo. Bruno (contra) e Erik, duas vezes, decretaram a vitória do Esmeraldino por 3 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado de hoje, o Goiás respira no Brasileirão. A equipe subiu uma posição e está agora na 16ª colocação com 19 pontos, apenas um a menos que o Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo segue como quarto colocado, com 31 pontos, podendo ainda ser ultrapassado por Sport e Fluminse, que jogarão amanhã.

O Tricolor voltará a campo na próxima quinta-feira, novamente no Morumbi, contra o Ceará, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o clube goiano jogará na terça-feira, no Mané Garrincha, contra o Brasília pela Copa Sul-Americana.

Goiás joga como mandante a abre vantagem

Aquela tradicional pressão inicial de 15 minutos do time da casa não existiu hoje no Morumbi. O Goiás aproveitava os erros do São Paulo e saía com velocidade nos contra-ataques, levando perigo ao gol de Renan Ribeiro. E justamente em um lance desses, logo aos sete minutos, Breno arrancou para tentar alcançar o atacante Erik, sentiu a coxa e foi subistituído, dando lugar a Rafael Tolói.

Aos 20 minutos, o Esmeraldino chegou perto com Felipe Menezes, que chutou no canto para boa defesa de Renan Ribeiro. Passados seis minutos, a equipe goiana conseguiu abrir o placar. Contra-ataque puxado pela direita, cruzamento rasteiro e finalização de Felipe, que contou com um desvio de Bruno para marcar. O árbitro Marielson Alves Silva assinalou gol contra do lateral são-paulino.

Após o gol, o Goiás se fechou ainda mais no campo de defesa e viu o goleiro Renan salvar o time duas vezes, ambas em finalizações do argentino Centurión. Mas, aos 45 minutos, mais uma vez a equipe esmaraldina aproveitou vacilo da defesa tricolor e Felipe Menezes encontrou Erik sem marcação para tirar do goleiro e fazer o segundo.

Com o time perdendo dentro de casa e sem demonstrar o bom futebol das últimas rodadas, a torcida presente no Morumbi protestou. Além de vaiarem os jogadores, os torcedores ainda gritaram o nome do ídolo Lugano, que recentemente se ofereceu para voltar ao clube mas foi rejeitado por Juan Carlos Osorio e pelo vice-presidente do clube Ataíde Gil Guerreiro.

São Paulo repete erros e é castigado

Na volta para o segundo tempo, o técnico Osorio colocou Paulo Henrique Ganso na partida para que o São Paulo melhorasse no último passe e conseguisse finalizar mais, porém não foi o que aconteceu. A equipe paulista ficou mais tempo com a bola, porém sem criativida nenhuma, e praticamente não assustou o goleiro Renan.

Já o Goiás continou aproveitando os erros do Tricolor e abusando dos contra-ataques, e chegou, assim, ao seu terceiro gol. Bruno Henrique recebeu livre pela direita, olhou e cruzou na medida para o garoto Erik fazer o seu segundo gol na partida, o terceiro dos visitantes, e definir o jogo.

Após o terceiro gol sofrido, a torcida do São Paulo, que já vaiava no primeiro tempo, perdeu a paciência e protestou principalmente contra Ganso. O camisa 10, assim como o restante da equipe, não estava em uma boa noite, e ouviu muitas vaias e xingamentos nos momentos finais da partida.