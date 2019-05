Após polêmica partida contra Flamengo, Palmeiras lança nota oficial sobre arbitragem

O Palmeiras publicou uma nota no seu site oficial, sobre a pressão que "alguns adversários" exercem sobre os árbitros. Na nota, o clube lembra que não teve nenhum pênalti marcado a seu favor nessas 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas que mesmo assim acredita na idoneidade dos árbitros.

Na partida de domingo, na vitória paulista por 4 a 2 sobre o Flamengo, o atacante Guerrero cobrou para que o rubro-negro tivesse uma posição sobre o caso, devido a um lance polêmico com o goleiro Fernando Prass. O arqueiro alviverde, no entanto, disse nem ter tocado no atacante flamenguista; os jogadores do clube rubro-negro ainda pediram outro pênalti em lance no jogador Pará.

Porém, os palmeirenses alegam que o segundo gol rubro-negro veio de uma jogada irregular, já que o juiz não teria marcado uma falta clara no jogador do verdão.

Diante da repercussão do lance - de um suposto favorecimento ao Palmeiras na partida contra os cariocas - o time emitiu nota oficial na tarde desta segunda-feira, em resposta ao que foi dito após o término do jogo:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público expressar seu repúdio à pressão que alguns de nossos adversários pretendem exercer sobre as arbitragens no Campeonato Brasileiro 2015.



Durante todo o primeiro turno não houve marcação de nenhuma penalidade máxima a favor do Palmeiras. Nem com a evidente mão na bola na partida de domingo (16), contra o Flamengo, em lance semelhante a tantos outros em que o pênalti foi assinalado. No segundo gol dos cariocas, uma falta clara cometida pelo jogador rubro-negro também não foi marcada.



Ainda que tenhamos sido prejudicados em alguns episódios, não utilizamos veículos de comunicação para colocar em dúvida a lisura das partidas da competição. Confiamos na idoneidade dos árbitros e reiteramos nossa discordância contumaz daqueles que tentam encontrar justificativas evasivas para suas derrotas".