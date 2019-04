Palmeiras jogará sem volantes titulares pela segunda vez na temporada

Apesar da vitória discreta sobre o Cruzeiro na última quarta-feira (19), na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco palmeirense teve uma baixa importante para a curta sequência de jogos. Arouca, titular absoluto da equipe, sentiu a coxa e está fora das primeiras partidas do segundo turno, assim como da partida que define o classificado às quartas-de-final do torneio nacional.

Se a baixa recente do volante Gabriel já foi sentida pelo plantel alviverde, a saída do camisa 5 dificulta ainda mais o trabalho do técnico Marcelo Oliveira na montagem do esquema. Ao longo da temporada, em apenas uma partida o time não teve um dos volantes compondo o setor de marcação; foram 46 jogos com ao menos um dos dois marcadores.

As 24 contratações feitas pelo Palmeiras ao longo dos oito meses do ano, renderam ao elenco imensa capacidade de reposição, ao passo que há, pelo menos, uma peça substituta para cada posição no time. Na vaga de Gabriel, fora desde a derrota para o Atlético-PR, Andrei Girotto deve permanecer jogando, como havia feito na últimas rodadas sem o camisa 18.

Agora sem Arouca, o treinador palmeirense deve optar por Zé Roberto, titular nas últimas duas partidas e que atende a função mais recuada. Cleiton Xavier e Robinho também são opção, com o alento de uma perda na capacidade de marcação; Além deles, Fellype Gabriel também pode entrar, com menor chance devido à falta de ritmo.

O provável time que enfrenta o Alético-MG na abertura do returno, no próximo domingo, deve ter Fernando Prass, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Andrei Girotto, Zé Roberto; Dudu, Cleiton Xavier e Rafael Marques; Alecsandro (Lucas Barrios). Com 31 pontos ganhos,o Palmeiras pode entrar no G-4 caso vença a partida decisiva, que tem disputa direta pelas primeiras posições na tabela.