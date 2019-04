Rodinei lamenta empate da Ponte contra Grêmio: "Tivemos mais chances"

Mesmo dominando a partida inteira, a Macaca quase perdeu para o Grêmio no final, em jogada de Galhardo pela direita que cruzou rasteiro para Brian que não conseguiu finalizar forte, o arqueiro da Ponte defendeu em dois tempos. Com a palavra o lateral Rodinei, sobre a partida de hoje e sobre o lance que quase gerou a derrota da sua equipe.

"Futebol é injusto nessa parte, mas eu estava concentrado e consegui ajudar o Lomba, e é com esse espírito que vamos levar a Ponte longe nesse campeonato"

Praticamente um espectador no jogo, o goleiro Marcelo Lomba mostrou estar atento o jogo inteiro quando impediu a derrota no lance de Brian, porém fez questão de agradecer ao companheiro Rodinei pela ajuda no lance.

"Quase não fiz nada durante o jogo e nos acréscimos começou a ficar perigoso. No lance com o Braian, o Rodinei me ajudou a tirar aquela bola. A gente merecia vencer, mas a bola não entrou."

O volante Elton também deu sua opinião sobre o jogo, provavelmente a mesma de todos que assistiram á partida.

"A gente teve mais chances, acertamos duas bolas na trave e merecíamos a vitória. No meu modo de ver, o empate foi injusto, foi um jogo aberto, mas a Ponte merecia um resultado melhor."

Com o empate a Ponte Preta perdeu a chance de ficar na parte de cima da tabela, com o ponto conquistado a equipe permanece na 11º posição do campeonato, com 27 pontos, mesma pontuação do 10º colocado, Santos, que ganha em numero de vitórias. A macaca volta a campo nesta quarta-feira ás 22h, desta vez o adversário é a chapecoense, pela Copa Sul-Americana. Na partida de ida, no Moisés Lucarelli, empate por 1 a 1 prevaleceu entre os dois times. Pelo Brasileirão a equipe enfrenta o São Paulo no Morumbi, sábado as 21h.