No reencontro, Luan revela pedir "ajudinha" a Ronaldinho para que Fluminense vença Corinthians

A partida entre Fluminense e Atlético-MG no último domingo (29) foi marcada pelo reencontro entre Ronaldinho Gaúcho e o Galo, onde o craque conquistou a Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana e um Campeonato Mineiro. Foi a primeira ocasião em que Ronaldinho enfrentou seu ex-clube e, apesar da derrota em casa por 2 a 1 e da atuação apagada, R10 não teve problemas em visitar o vestiário alvinegro após o fim do jogo, cumprimentar seus ex-companheiros de time e ainda posar para fotos com eles.

Um dos jogadores que participou da partida contra o Flu e jogou ao lado de Ronaldinho pelo Atlético-MG é Luan. O Menino Maluquinho do Galo, como é conhecido o rápido atacante, deu entrevista elogiando o colega e ídolo.

"Ele tem uma humildade muito grande. Foi ao vestiário nos abraçar, depois de jogo veio trocar a camisa, perguntando como estava a minha família, minha filha. Tenho um carinho, é um grande ídolo, além da simplicidade, humildade, o caráter", comentou o jogador.

Luan aproveitou um momento e ainda fez um pedido ao ex-companheiro. O jogador deseja que o time carioca supere o Corinthians na próxima rodada e ajude o Galo na luta pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Ele veio aqui e ajudou a história do Galo, deixou o Galo onde merecia estar. Mas claro pedimos a ele para ganhar do Corinthians, para a gente fazer nossa parte e diminuir a diferença para eles", revelou.

Corinthians e Fluminense se enfrentam às 22h00 da próxima quarta-feira (02), em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e o Galo recebe o xará Atlético-PR, na Arena Independência, no mesmo dia, porém, às 21h00. Na cola do Timão e da liderança, o time mineiro precisa vencer e contar com tropeços dos paulistas para que possa encurtar a distância entre as equipes, que atualmente é de quatro pontos.