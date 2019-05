Joinville e São Paulo ficam no empate sem gols em jogo movimentado

Joinville e São Paulo fizeram um bom jogo na noite desta quarta-feira (02), na Arena Joinville, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém não conseguiram marcar gols. O JEC parou na trave por muitas vezes e também em algumas oportunidades em Renan Ribeiro, enquanto os visitantes não souberam aproveitar suas chances mais claras e também esbarraram no goleiro Agenor.

Com o empate o São Paulo entra provisoriamente no G-4 do Brasileirão, na 4ª colocação, com 35 pontos, porém dependerá de outros resultados, como dos jogos de Palmeiras, Atlético-PR e Fluminense, para permanecer nessa posição. Já o Joinville chegou a 20 pontos e manteve-se como penúltimo colocado do campeonato.

As duas equipes voltam a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor receberá o Internacional, sábado (5), no Morumbi, o JEC irá até o Paraná com a difícil missão de vencer o Atlético-PR na Arena da Baixada.

Equipes abusam dos passes errados e não saem do zero

No primeiro tempo, o Joinville tentou uma pressão para cima dos visitantes nos dez minutos iniciais, porém, mesmo chegando em velocidade pelas pontas, não levou perigo ao gol defendido por Renan Ribeiro. A partir daí, o São Paulo dominou a partida, ficou mais tempo com a bola no pé, mas, assim como o JEC, errou muitos passes.

A primeira chance real de gol foi do colombiano Wilder Guisao. Aos 19 minutos, o atacante recebeu a bola na entrada da área após linda jogada de Alexandre Pato e finalizou. A bola ainda contou com um desvio na zaga e explodiu no travessão.

O jogo seguiu com o Tricolor dominando enquanto os catarinenses apostavam nos contra-ataques até os últimos minutos da primeira etapa, quando as duas equipes tiveram suas oportunidades mais claras para marcar. Primeiro, aos 44, Edigar Junio sobiu mais que a defesa do São Paulo e cabeceou a bola, que bateu nas duas traves antes de ser cortada por Thiago Mendes. Um minuto depois, Wesley deixou Michel Bastos livre para abrir o placar, porém o jogador tirou demais do goleiro e mandou para fora.

Joinville esbarra na trave e vê Agenor garantir empate no fim

Na segunda etapa, o panorama foi o mesmo do primeiro tempo. Nos minutos inicais o Joinville pressionou e o São Paulo tentou colocar a bola no chão, porém dessa vez, as duas equipes tiveram muito mais chances do que na primeira etapa.

Abusando das bolas paradas por contar com o veterano Marcelinho Paraíba, o JEC chegou com perigo logo aos nove minutos, quando Guti cabeceou a bola rente a trave. O São Paulo respondeu rápido com Ganso, que após grande jogada de Bruno chutou forte para boa defesa de Agenor.

Aos 23 minutos, os donos da casa acertarem a trave novamente, dessa vez com Edigar Junio. O mesmo atacante recebeu bom cruzamento rasteiro de Edson Ratinho e, em posição irregular, obrigou Renan Ribeiro a fazer grande defesa.

Nos últimos minutos, o Tricolor chegou mais perto de vencer o jogo. Daniel, que voltou a atuar depois de um ano parado, quase marcou chutando cruzado, mas a bola foi para fora. Já no último minuto, após confusão na área, Ganso tocou de cabeça para Pato finalizar na pequena área, e o goleiro Agenor operou um verdadeiro milagre para segurar o empate.