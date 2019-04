Torcida organizada do Palmeiras volta atrás e promete apoio durante os 90 minutos

O Palmeiras irá enfrentar neste sábado, no Pacaembu, a equipe do Grêmio, jogo muito importante para as duas equipes. Para o Palmeiras, a busca do G-4 e, por que não, o sonho de ser campeão. Já para o Grêmi,o toda partida a partir de agora é decisiva, já que nessa última rodada encostou nos líderes e não quer ver essa distância aumentar novamente.

Porém, a partida estava sendo marcada por outra coisa. Como o mando do verdão será no estádio municipal, o setor padrão das organizadas eram o verde e laranja, porém, o presidente Paulo Nobre, designou que as organizadas terão que acompanhar o jogo do Tobogã, o que gerou uma revolta geral. Até ontem estava prometido pelas organizadas uma manifestação de total silêncio, porém, nesta tarde, a página oficial da Mancha Verde publicou uma nota dizendo que irá sim apoiar o clube neste momento crucial do campeonato.

Segue abaixo a nota oficial da torcida:

"NOTA OFICIAL:

SALVE FAMÍLIA!!!

A MANCHA coloca o PALMEIRAS à frente de qualquer situação, pois é a razão de nossa existência, e neste momento não poderíamos abandonar o time.

Durante a partida entre PALMEIRAS X Grêmio no Pacaembu A MANCHA IRÁ APOIAR O TIME DURANTE OS 90 MINUTOS, FAZENDO A FESTA QUE SÓ NOSSA TORCIDA SABE FAZER.

Por isso torcedor palmeirense aproveite para levar seus filhos ao estádio, pois CRIANÇAS de 5 a 12 anos não pagam ( Todo amor que eu sinto por ti eu vou passar pro meu filho), os futuros palmeirenses irão presenciar mais um show da MANCHA na arquibancada."

" A Mancha Verde foi criada com um só intuito, restabelecer o respeito a torcida do PALMEIRAS"

Portanto, para a alegria dos torcedores e jogadores, haverá mais uma bonita festa nas arquibancadas para mais um grande jogo do campeonato brasileiro.

O verdão irá a campo com algumas novidades, a principal delas a entrada do atacante Lucas Barrios no lugar de Alecsandro, após a brilhante entrada na última partida, quando fez três gols e garantindo a vitória alviverde. O atacante ganha a chance de titularidade com o técnico Marcelo Oliveira.

No setor defensivo, ainda há algumas dúvidas, Victor Ramos e Jackson ainda lutam por posição ao lado de Vitor Hugo, e Egídio pode dar lugar a Zé Roberto na lateral, o que traria Rafael Marques ao time titular de novo.

O Palmeiras provavelmente irá a campo com: Fernando Prass; Lucas, Jackson (Victor Ramos), Vitor Hugo e Egídio (Rafael Marques); Thiago Santos, Arouca, Zé Roberto, Robinho e Gabriel Jesus; Lucas Barrios.