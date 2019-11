Palmeiras anuncia renovação de contrato com Fernando Prass até 2017

O goleiro Fernando Prass, assinou sua renovação de contrato por mais dois anos com o Palmeiras, na tarde desta terça-feira (29). O goleiro de 37 anos, agora tem vínculo com o Verdão até o fim de 2017, e assim que confirmou a extensão do vínculo, o camisa 1 comemorou e disse ter chance de "colher os frutos" depois de ter passado por uma reformulação.

"Estou feliz. É o que a gente queria desde o começo. Essa negociação um pouco mais demorada é normal, mas eu estou há praticamente três anos no Palmeiras. Cheguei em um momento difícil do clube, com Segunda Divisão, sem estádio, poucos sócios. Hoje a gente vive em um momento totalmente diferente: estádio novo, time lutando pela parte de cima da tabela e perspectivas muito boas. Eu me sinto mais feliz e mais realizado por ter participado do processo desde o começo e vou ter a chance de colher os frutos que a gente plantou lá atrás", disse o goleiro ao site oficial do clube.

A principal dificuldade de renovação estava no tempo de contrato. O arqueiro desejava ter mais dois anos de contrato com o Palmeiras, enquanto o clube chegou a cogitar apenas mais um ano, mas a vontade de Fernando Prass acabou prevalecendo.

Prass é o jogador que mais atuou na temporada pelo clube, com 55 jogos disutados. Ao todo são 141 partidas realizadas com a camisa do Palmeiras, sendo o 9º goleiro que mais atuou na história do clube.

Além do camisa 1, o zagueiro Vitor Hugo também já renovou seu contrato até dezembro de 2020. O Palmeiras ainda tem mais 8 jogadores que se encerra o contrato no fim deste ano. Os atletas são: O goleiro Aranha, o lateral esquerdo João Paulo, o zagueiros Jackson e Victor Ramos, o volante Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e os atacantes Kelvin e Rafael Marques.