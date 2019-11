Palmeiras bate Avaí fora de casa e segue próximo à zona da Libertadores

Neste sábado (17), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Avaí fora de casa por 3 a 1. Gabriel Jesus, Cristaldo e Dudu marcaram para os visitantes, enquanto André Lima descontou. Com o resultado, o Verdão subiu para quinto com 48 pontos. Já o time catarinense permanece em situação complicada - 16º com 33 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras reencontra o Sport no Allianz Parque no sábado, às 21h (de Brasília). O Avaí, por sua vez, tem duelo direto contra o rebaixamento: visita a Chapecoense, no domingo, às 17h.

Pressão do Palmeiras gera resultado logo no inicio da partida

Mesmo entrando com o time misto em campo, o Palmeiras mostrou personalidade e iniciou com toda a pressão em cima da zaga do Avaí, aos três minutos de partida o Leão da Ilha teve grande chance em chute de primeira muito bonito de André Lima.

Depois disso, logo aos 16 minutos de jogo, o garoto da base palestrina abriu o placar, após Mouche roubar a bola no campo de ataque e lançar para Cristaldo, o atacante argentino deu linda assistência para Gabriel Jesus que só teve o trabalho de empurrar para a rede adversária.

Tanto o Palmeiras quanto o Avaí queriam mais gols, o verdão queria ir para o intervalo com a vantagem ainda maior, já o Leão precisava do empate já que jogava em casa e por que com a derrota iria se aproximar do Z-4 da competição, porém essa vontade e ansiedade teve um efeito negativo na partida, já que as equipes erravam muitos passes, e cometiam muitas faltas, dessa forma o primeiro tempo acabou e as equipes foram para o vestiario.

A reação e a queda do Leão da Ilha

Após a volta ao campo, Marcelo Oliveira tirou Andrei Girotto (pendurado com cartão) e colocou Amaral. O Avaí tentava trocar passes porém cometia muitos erros, então passou a apostar na bola aérea, porém mesmo com mais de 10 tentativas contra apenas duas do Palmeiras não teve êxito. Então aos 14 do segundo tempo, o Leão provou do seu própria veneno, Depois de cobrança de escanteio, a zaga do time da casa falhou feio e deixou que cristaldo recebesse a bola, completamente livre na pequena área, que só teve a preocupação de testar pro fundo do gol.

Depois do segundo gol, o alviverde ficou mais compacto, tentando administrar o resultado, porém alguns jogadores se mostravam nítidamente cansados, como por exemplo, Mouche, que estava sem rítmo de jogo porém compensando com sua raça característica, Marcelo Oliveira logo percebeu e sacou o atacante, Dudu o substituiu, porém a pressão do time da casa resultou finalmente em um gol, aos 23 minutos da segunda etapa, o artilheiro da equipe André Lima marcou um belíssimo gol dominando uma bola que parecia perdida e virando com um chute forte indefensável para o goleiro Prass.

Porém não demorou a reaçao alviverde, com o Avaí precisando sair para o jogo e buscar o resultado, ocasionalmente gerou espaços na sua defesa, um espaço que não foi perdoado pelo atacante Dudu, que aproveitou a falha dos zagueiros após lançamento longo de Thiago Santos, driblou o goleiro e marcou um belo gol para fechar o placar.