Flu tenta superar retrospecto negativo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

Adversário do Tricolor na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras vem sendo uma pedra no caminho da equipe carioca. Em dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, foram duas vitórias: 2 a 1 no primeiro turno, em São Paulo, no Allianz Parque, e a incrível goleada no returno, por 4 a 1, no Maracanã. No primeiro encontro, a vitória do Verdão foi sofrida, conquistada nos minutos finais, e interrompeu a boa campanha do Fluminense. No returno, jogando no Maracanã, o Tricolor saiu na frente com gol do Jean, e ainda teve um pênalti desperdiçado por Fred, quando o jogo estava 1 a 0 para o Fluminense. A partir da chance perdida, erros individuais apareceram e resultaram no placar elástico para o time visitante. (Relembre os gols desta partida abaixo)

Após a partida algumas mudanças aconteceram no clube, como a demissão do até então treinador Enderson Moreira, e a vaga no time tiradas do zagueiro Antônio Carlos, que errou no terceiro gol do Palmeiras e nem sequer foi relacionado para os jogos seguintes, e do volante Edson, que era titular da equipe, e agora amarga o banco de reservas.

Um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Gum disse que os confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro ficaram para trás, e que o jogo da Copa do Brasil tem um contexto bem diferente.

"É uma outra história, são momentos diferentes. Nosso momento não estava bom, e o resultado acabou sendo elástico, circunstâncias de jogo. Estamos preparados. Que tenhamos menos erros do que o Palmeiras amanhã para sairmos com a vitória e uma boa vantagem para o jogo de volta" – afirmou Gum.

Gum ainda falou sobre o valor de conquistar uma vitória neste confronto, já que o objetivo do Fluminense é conquistar o título da Copa do Brasil e consequentemente garantir seu lugar na Libertadores, fato que já ocorreu em 2007, e o clube foi vice-campeão da América em 2008.

"Será um jogo difícil, contra um adversário de qualidade. Mas estamos em condições iguais. Estamos nos preparando bem. Sabemos que no Brasileiro não temos chance de título, mas na Copa do Brasil essa possibilidade é grande. Vamos nos empenhar ao máximo para conseguirmos fazer bons jogos. Se não levarmos gol, já temos uma vantagem boa para o jogo em São Paulo."

E é neste clima que o Fluminense encara o Palmeiras amanhã, quarta-feira (21), às 22h no Maracanã, buscando um resultado favorável e que dê tranquilidade para o jogo de volta.