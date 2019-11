Recordar é viver: Santos e sua freguesia em mata-matas contra o São Paulo

Nesta quarta-feira (28), os finalistas da Copa do Brasil seram conhecidos e em um dos confrontos o favoritismo era dado como certo acima do fator das quatro linhas. Isso porque entre São Paulo x Santos, o clássico San-São, o histórico pesa muito em favor de uma equipe. E o alvinegro praiano é a bola da vez.

Desde que a grandeza das equipes foi alçada à alcunha de "clássico", as duas equipes alternaram grandes períodos de freguesia em eliminações. Primeiramente, o grande esquadrão de Pelé dominou o Tricolor eliminando em várias competições mata-mata durante os 50 e 60. A resposta veio entre os 80 e 90, com seguidas revanches do time do Morumbi, despachando os praianos. E após várias idas e voltas, os novos Meninos da Vila seguem a tradição de eliminar o São Paulo em competições pós fase de classificação.

Desde a épica decisão do Campeonato Paulista 2000, quando Rogério Ceni marcou um de seus gols mais marcantes, o Tricolor vem sofrendo na mão dos alvinegros. De lá pra cá, seja em Paulistão, Copa do Brasil, Brasileiro ou Sul-Americana, o Peixe vem atropelando o rival e impõe uma nova era de freguesia na história.

Tudo começou no Brasileiro de 2002, a última edição com mata-mata. A equipe jovem e abusada de Diego e Robinho não tomou conhecimento e calou o Morumbi, eliminando o melhor time da fase de classificação. Houve até confusão, quando Diego comemorou em cima do escudo do São Paulo, causando discórdia entre os jogadores.

Em 2004, dois jogos pela Sul-Americana mantiveram a vantagem santista. Uma vitória e um empate classificaram o Santos. Mas foi no Paulistão que a freguesia pegou força. No tricampeonato santista, entre 2010 e 2012, Neymar e cia. eliminaram o rival todas as vezes na semifinal, com vitórias na ida e na volta.

O pesadelo são paulino não parou ali. Neste ano, Santos x São Paulo se enfrentaram em jogo único pela semifinal do Paulistão e Geuvânio mostrou um leque de jogadas, inclusive marcando um golaço, abrindo o placar. O massacre não foi resultado em gols, finalizando o placar apenas em 2 a 1. No final do campeonato, o Peixe foi campeão.

E a chance de aumentar as estatísticas é enorme. Isso porque o Peixe bateu o Tricolor, em pleno Morumbi, por 3 a 1 e abriu grande vantagem na busca da final da Copa do Brasil. O time santista pode até perder por um gol de diferença que avança para a decisão.

A Vila Belmiro estará lotada e o caldeirão será formado. O São Paulo tem um algo a mais para se preocupar, além da vantagem santista e da torcida alvinegra. Os números assustam e irão jogar contra a equipe da capital. A busca do Bi pelo time da Baixada tem uma ajuda enorme dos números e elas estão próximas de ganhar uma adição importante.