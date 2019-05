Após sucesso com Diego e Neymar, Robinho projeta dupla com Gabriel

Tanto na sua primeira passagem quanto na segunda, Robinho formou boas duplas no Santos. Em 2002, ele e Diego foram os protagonistas na campanha que resultou no título do Campeonato Brasileiro e levou o Peixe à Libertadores do ano seguinte. Quando voltou à Vila Belmiro, em 2010, o ídolo santista contou com a ajuda de Neymar no ataque para conquistar o Paulistão e a primeira Copa do Brasil da história do clube. Agora, o nome da vez é o jovem Gabriel.

A estreia da dupla pode finalmente acontecer nesta quinta-feira, contra o Grêmio, às 20h (de Brasília), na Arena Grêmio, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Robinho foi apresentado no dia 7 de agosto e disputou quatro jogos até sofrer um estiramento na coxa direita contra o Atlético-PR. Neste Período, Gabriel defendia a seleção brasileira sub-20 no Torneio de Cotif. Por isso, os dois ainda não atuaram juntos.

"O Gabriel é um menino abençoado, um grande jogador. Não devemos ter dificuldade alguma pela facilidade que ele tem de fazer gols. É só questão de entrosamento, mesmo. Preciso me preparar", disse o 7 santista em entrevista coletiva.

Além da dupla, Oswaldo de Oliveira deve escalar Thiago Ribeiro no ataque alvinegro. Desta forma, Robinho segue atuando pelo lado esquerdo, enquanto Gabriel, que assumiu o lugar de Leandro Damião, será o centroavante. Já o camisa 11 jogará pela direita. Esse, pelo menos, foi o que o treinador esboçou na última atividade antes da viagem para Porto Alegre.

Com isso, o Peixe que deve ir à campo para enfrentar os gaúchos é: Aranha, Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Robinho.