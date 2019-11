Fator Lucas Barrios: o faro de gol fundamental para o título alviverde

Nesta noite de quarta-feira (02), acontecerá um confronto entre gigantes, um confronto entre rivais, um confronto que vale o título da Copa do Brasil. Palmeiras e Santos vão protagonizar uma partida que tem tudo para entrar para a história dos dois clubes, porém apenas um dos dois vai sorrir ao lembrar desta final.

Em 2015 aconteceu uma decisão de título que envolvia os dois clubes, no Paulistão, na oportunidade o Peixe levou a melhor sobre o Verdão nos pênaltis e levou a taça para casa, mas dessa vez uma coisa muito maior está em jogo, a vaga para a Taça Libertadores.

A primeira partida, disputada na Vila Belmiro, terminou com a vitória da equipe da casa por 1 a 0, a partida foi marcada pelos gols perdidos do Peixe, e pela expulsão do lateral Lucas, do Palmeiras, por chutar a bola em Lucas Lima.

Porém, apesar dos desfalques, o foco vai para um jogador em especial, que pode desbalanciar a partida para o lado alviverde. Trata-se de Lucas Barrios, o atacante que tem três gols nessa edição da Copa do Brasil, dois deles marcados na semifinal contra o Fluminense. O atacante argentino natiralizado paraguaio se mostrou decisivo neste campeonato. O jogador que tem faro de gol ainda não alcançou uma regularidade de bons jogos, como fez nos clubes que passou.

As principais características do centro avante é o bom posicionamento, o oportunismo e a finalização potente. Na partida contra o Fluminense pelo returno do Campeonato Brasileiro, o atacante mostrou todas essas qualidades. Na ocasião o jogador fez seu primeiro hattrick com a camisa alviverde na vitória do Verdão por 4 a 1, com três gols marcados por Barrios, todos no segundo tempo, mostrando que o jogador consegue absorver as orientações do seu treinador no intervalo.

Para esta final o Palmeiras precisa que seu principal centroavante brilhe novamente, já que do outro lado, o Santos conta com o artilheiro do Brasileirão na posição, Ricardo Oliveira, que também é um dos principais nomes dessa final. O Argentino já mostrou que tem a confiança do elenco e que não costuma "pipocar". Além do mais, junto com todo o elenco, não medirá esforços para se consagrar com a camisa do Verdão.