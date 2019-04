Walter garante acerto com Sport: "Estou muito feliz"

A diretoria do Sport, por enquanto, não oficializou a contratação do atacante Walter para a temporada 2016, entretanto, neste domingo (3), o centroavante não quis esperar o pronunciamento dos mandatários rubro-negros e confirmou que acertou tudo para vestir a camisa do Leão da Ilha do Retiro pelos próximos dois anos. Com isso, deve se apresentar já na quarta-feira (6) com o restante do elenco leonino.

“Já está tudo certo. Falta apenas assinar, mas já acertamos tudo e não vejo a hora de me apresentar com o restante do elenco na quarta-feira (6). Agradeço muito ao presidente (João Humberto Martorelli) e a todos do clube por essa oportunidade que terei. Estou muito feliz, pois é um sonho que será realizado”, confirmou o atacante.

O atacante já havia manifestado por diversas vezes o desejo de atuar como atleta do Sport, algo que nunca havia acontecido, mesmo com ele sendo natural do Recife e jamais ter escondido que o Leão da Praça da Bandeira era seu clube de coração.

“É um sonho que vai se realizar. Sempre sonhei com isso. Quando eu era pequeno ia para Ilha do Retiro sempre como torcedor e imaginava a torcida gritando meu nome. Agora estarei dentro de campo e isso vai se realizar. Todos os meus familiares são rubro-negros e estão feliz demais com esse acerto”, pontuou.

A contratação de Walter deverá ser confirmada de maneira oficial pelo clube pernambucano nesta segunda-feira (4). A expectativa também é que outros atletas sejam anunciados como reforço para a temporada 2016. Até o momento, os leoninos contrataram quatro jogadores, sendo eles: Luis Gustavo (zagueiro), Christianno (lateral-esquerdo), Serginho (volante) e Túlio de Melo (atacante).

Walter tem 26 anos e foi revelado pelo Internacional em 2008. Do clube gaúcho o atleta foi para o Porto, de Portugal, em que ficou por duas temporadas, mas tem vinculo com o Dragão até hoje. Por meio de empréstimo, o atleta atuou no Cruzeiro (2012), Goiás (2012 e 2013), Fluminense (2014 e 2015) e Atlético-PR, este na última temporada. O atacante teve grande destaque mesmo no Goiás, quando fez uma ótima Série A do Campeonato Brasileiro e foi eleito um dos melhores atacantes da competição.

Em 2015, quando defendeu o Atlético-PR, Walter participou de 38 partidas e acabou balançando as redes em 11 oportunidades. O clube paranaense tinha o desejo de continuar com o atacante, mas com o interesse do Sport e a dificuldade de negociar um novo empréstimo junto ao Porto, acabou desistindo e deixando o caminho aberto para o rubro-negro pernambucano acertar a contratação.