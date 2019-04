São Paulo se classifica na Copinha ao bater Audax-SP e termina fase de grupos invicto

São Paulo e Audax-SP travaram uma batalha "calorosa" pela Copa São Paulo, na Arena Barueri, com a temperatura elevada e necessitando de parada técnica nos dois tempos. As equipes saíram em busca do gol, mas o tricolor aproveitou melhor as oportunidades e saiu na frente com o placar por 2 a 0, com gols de Joanderson e David Neres.

Na segunda etapa, o Audax pressionou o adversário durante todo o tempo, e até conseguiu marcar o seu, de pênalti, convertido por Pablo, mas o São Paulo soube controlar a pressão e nos minutos finais marcou o terceiro, com Lucas Fernandes: 3 a 1. Agora começa a fase de mata-mata, os adversários serão definidos após o término da rodada.

Primeiro tempo tricolor

O primeiro tempo começou mostrando que habilidade não iria faltar, logo no primeiro minuto de jogo, Foguete aplicou um lindo chapéu em Pablo, e saiu jogando. Diferente dos outros dois jogos, o São Paulo começou de forma tranquila, buscando espaços na boa marcação aplicada pelo Audax, que seguindo os passos do time profissional, tocava a bola desde a defesa, sem rifá-la.

Ambos os times marcaram o tempo todo, desde os primeiros jogos, os são-paulinos já mostravam uma marcação inteligente, tanto a defesa, quanto o ataque. O jogo foi lá e cá durante alguns minutos, o São Paulo trouxe perigo em alguns lances, assim como o adversário. Mas, num lance de ataque do tricolor aos 15' minutos, Lucas Fernandes invade a área e sai driblando, mas é derrubado, pênalti; Joanderson cobra no canto direito, tirando do goleiro, 1 a 0.

Após perder uma grande oportunidade de ampliar o placar com Banguelê, o São Paulo continuou no ataque, e aos 26' minutos, Lucas Fernandes cruza a bola em escanteio, a defesa adversária fura, sombrando limpa para David Neres, 2 a 0 para o tricolor paulista. Um pouco depois do gol, o atacante sentiu dores e precisou ser substituído, Luis Araújo entrou em seu lugar, o camisa 11 foi direto para o vestiário. O jogo seguiu ao som de "o Lugano voltou"; o jogador chega a São Paulo na sexta-feira (8).

Audax domina segunda etapa, mas leva o terceiro nos minutos finais

O Audax começou no ataque na segunda etapa, com vontade, foi pra cima do time do técnico André Jardine, que pedia para os meninos manterem a posse de bola e trabalharem com calma. Lucas Perri, que no primeiro tempo pode assitir a partida, foi muito acionado durante o segundo tempo, fazendo boas defesas e mantendo a defesa com 100% de aproveitamento.

Sofrendo com as substituições, e com um sol insuportável em cima de suas cabeças, os meninos de Cotia passaram a sentir o jogo; Foguete e Banguelê saíram para as entradas de Vinicius e Gabriel. Como diz o velho ditado "quem não faz, toma", aos 28' minutos Balotelli tentou o giro na área adversária e caiu após disputa de lance com Matheus Queiroz; com categoria, Pablo bate no canto, deslocando Lucas Perri, 2 a 1.

Com parada técnica aos 30' minutos, o Audax continuou em busca do empate, presssionando o São Paulo nos minutos finais, mas aos 44' minutos, Lucas Fernandes não perdoou, após cruzamento de Matheus Queiroz, o camisa 10 só completou para o fundo da rede, 3 a 1. Ao som de olé a cada toque do tricolor, a partida chegou ao fim.