Lugano é recebido com festa no aeroporto em sua chegada ao São Paulo

Lugano chegou a São Paulo na noite desta terça-feira (12), no aeroporto de Guarulhos. Cerca de mil torcedores estavam a sua espera. O hino do clube foi cantado diversas vezes, até que o jogador apareceu no saguão do aeroporto, aumentando ainda mais a empolgação das pessoas presentes.

Após a recepção, diversos vídeos passaram a circular na internet, a festa foi grande e não é pra menos, já que sem líderes no elenco nesta temporada, além de ídolo, a torcida aposta suas esperanças na experiência do jogador, que chega não para ser a solução dos problemas, mas esperam que a garra imposta por ele contagie os demais do elenco, e que o ano de 2016 seja repleto de conquistas.

Os torcedores se amontoaram ao redor do jogador, que teve dificuldade para passar em meio a tantas pessoas. Lugano falou pouco com os jornalistas devido ao tumulto, mas deixou claro que estava muito feliz e emocionado pela recepção.

O zagueiro chegou acompanhado da família. Nicolas, o filho mais velho, tirou fotos com alguns torcedores, e logo após foram guiados até uma van do clube. Em sua conta no Twitter, Nicolas declarou: "Nossa, sem palavras com vocês, comecei a chorar da emoção. São Paulo é nossa casa"- disse o garoto.

A van do clube foi cercada por torcedores (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O jogador deve ser apresentado nesta quarta-feira (13), no CT da Barra Funda e realizar alguns exames. Seu vínculo com o tricolor paulista é válido até 30 de junho de 2017. Antes mesmo da rescisão ser assinada, a venda de camisas com o nome do jogador disparou, e pensando nisso, o clube lançou uma camiseta comemorativa para o jogador, na cor branca e com o busto de Lugano sangrando pelo nariz, simbolizando a tamanha raça do uruguaio, as camisas de jogo com o nome dele, já estão disponíveis, agora oficialmente. Tudo pode ser encontrado no site oficial do clube.

O São Paulo estuda a possibilidade de apresentá-lo aos torcedores na sexta-feira (15), no Morumbi, mesmo em reformas, também sendo cogitado a venda de ingressos pelo evento, já que o clube atravessa complicada crise financeira, e o custo total de um evento como esse, sairia caro para o bolso de quem pouco pode gastar.