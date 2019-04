São Paulo vence Figueirense pelo placar mínimo e avança às oitavas da Copa São Paulo

São Paulo e Figueirense se enfrentaram nesta noite de quinta-feira (14), na Arena Barueri, em busca da classificação para a quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. Jogando melhor, a equipe catarinense foi pra cima dos paulistas trazendo perigo em diversos lances, mas o primeiro tempo terminou sem gols. Diferente, o São Paulo voltou para a segunda etapa mais eficiente, jogou no campo do adversário e conseguiu cavar um pênalti, e abrir o placar com Inácio.

Após o gol, o Figueirense caiu de rendimento, e deixou que os são-paulinos jogassem com mais liberdade, mas a pontaria dos meninos de Cotia parecia não estar afiada e o placar terminou por 1 a 0, classificando o São Paulo. O próximo adversário é o Rondonópolis.

Figueira controla primeiro tempo, que termina sem gols

O primeiro tempo foi neutro, mas o Figueirense foi melhor, aplicando boa marcação, e aproveitando todas as oportunidades que surgiam, foi pra cima do São Paulo, que não conseguia sair jogando. Logo no segundo minuto de jogo, a zaga são-paulina afastou mal a bola e no rebote, Igor bateu por cima do gol, assustando a torcida tricolor, que em bom número, apoiava incessavelmente.

Aos dez minutos de jogo, em ataque do São Paulo, Lucas Fernandes faz jogada pela esquerda e rebate cruzado, mas Gianluca defende em dois tempos. Em seguida, Índio jogador do Figueirense tomou cartão amarelo por falta em Inácio. Os são-paulinos foram pra cima, mas sem sucesso na conclusão dos lances. A chuva apertou na Arena Barueri, e os times passaram a errar muitos passes.

Ambos atacavam, mas não conseguiam concluir os lances. O árbitro Flávio Rodrigues Guerra distribuiu cartões, Jeferson e Inácio foram amarelados por falta. O primeiro tempo não dava indícios de que mudaria, e assim foi até o apito do árbitro.

São Paulo muda de postura, abre o placar e se classifica

O tricolor voltou com uma postura diferente na segunda etapa, com passes mais eficientes, saiu em busca da classificação. Jogando no campo do adversário, que passou a jogar diferente do primeiro tempo, teve boas oportunidades, aos sete minutos, o goleiro Gianluca saiu da área em um lançamento, e Joanderson tentou o toque por cima, levando perigo ao gol do Figueirense. Os cartões continuaram, desta vez, David Neres prosseguiu a jogada após o árbitro paralisar a partida por impedimento e foi advertido.

Aos 12' minutos as substituições passaram a surgir, Igor saiu para a entrada de Poffo e Joanderson para a entrada de Luis Araújo . O time do técnico André Jardine prosseguiu no ataque e por fim, cavou um pênalti aos 15' minutos; Brendo deu um carrinho em Inácio fora da área, mas o jogador caiu dentro e o árbitro marcou, o time adversário ficou na bronca. O próprio Inácio converteu o pênalti, com categoria, bateu no canto direito, o goleiro caiu pro esquerdo, abrindo o placar na Arena Barueri.

Com o jogo chegando ao fim, o técnico do Figueirense fez sua última substituição: Léo saiu para a entrada de Matheus Henrique; ele entrou animado na partida e, num lance de ataque, caiu dentro da área pedindo pênalti, mas o árbitro seguiu a partida. No São Paulo, Lucas Fernandes e Jeferson saíram para as entradas de Shaylon e Iago Maidana. Desesperado, os catarinenses buscaram o gol, mas o nervosismo atrapalhou os planos. O árbitro acrescentou mais três minutos, mas a vitória veio para o time do Morumbi.