Goleiro Vanderlei espera cobrança em 2016: "Vamos ser cobrados pela campanha do ano passado"

Após chegar para suprir a saída de Aranha no início da temporada passada, o goleiro Vanderlei foi inquestionavelmente um dos destaques do Santos em 2015. Cotado entre os melhores goleiros do campeonato brasileiro, o arqueiro santista espera que sua boa fase possa atrair a atenção do técnico Dunga, para ter uma oportunidade na seleção.

"Tem vários bons goleiros. Mas eu me coloco entre estes bons goleiros. Tem de se apresentar bem no clube para chegar à seleção. Acho que se brigarmos por todas as competições, pode pintar uma vaga na seleção, sim", declarou Vanderlei em entrevista coletiva na última quarta-feira (20).

Discreto, o defensor da meta do peixe prefere não fazer alarde sobre o seu desempenho e pedir publicamente por oportunidades na seleção. Vanderlei não se diz tímido, mas que seu jeito reservado é apenas sua maneira de encarar com seriedade o seu trabalho. As brincadeiras e irreverência o goleiro prefere deixar para os seus companheiros.

"No trabalho, tem de ser um pouco mais sério. Para mim, goleiro, principalmente. Mas eles (companheiros no Santos) não deixam ninguém em paz (risos). Estão brincando a todo tempo. Mas isso é individual. Procuro focar mais focado no trabalho", comentou Vanderlei.

Nesta temporada, o alvinegro praiano está fora da Libertadores novamente, mas entra como um dos favoritos ao título do Campeonato Paulista, inicialmente. Situação bem diferente comparado ao ano passado, quando a desconfiança pairava na Vila Belmiro. No entanto, para Vanderlei, isso tudo pouco importa.

"O melhor é ganhar, não importa como. Vamos ser cobrados pela campanha que fizemos ano passado. O Santos, como time grande, entra para vencer. Temos tudo para fazer uma grande temporada. A comissão técnica se manteve, os jogadores. Esperamos que, quando contratem, contratem jogadores pontuais que nos ajudem", argumentou o goleiro santista.

Ausente em algumas ocasiões na última temporada, por lesão ou poupado, Vanderlei abriu espaço para o prata da casa Vladimir. O reserva da meta santista acredita em uma disputa aberta com Vanderlei, mas pretende procurar seu espaço em outro clube caso não receba oportunidades.

"Trabalho visando meu tempo de contrato no clube. As minhas três últimas renovações foram apenas de um ano. Com seis meses já pode assinar um pré-contrato. Primeiro você tem de saber se as pessoas realmente têm o interesse de você permanecer. Quando falarem que não há mais interesse, vou procurar meu caminho. Mas espero permanecer. Estou feliz aqui. Caso não dê certo aqui, tenho de procurar algo", declarou Vladimir.