Guia VAVEL da Primeira Liga 2016: Coritiba

Para a temporada de 2016, o Coritiba poderá contar com seis reforços e três retornos ao elenco. Além disso, o clube optou pela contratação de Gilson Kleina, que veio acompanhado de Robson Gomes, preparador físico.

Com uma base praticamente montada desde o término do ano, o time do alto da glória terá pelo menos quatro desafios pela frente: estreia na Primeira Liga, Campeonato Paranaense, Brasileirão e Copa do Brasil.

A expectativa do time coxa-branca é de um ano diferenciado, movimentado e de qualidade, com foco voltado a todas as competições.

Pré-temporada

Repetindo a forma de trabalho dos anos anteriores, o elenco coxa-branca viajou para Foz do Iguaçú para a realização dos treinamentos da pré-temporada. Gilson Kleina realizou trabalhos táticos com os goleiros e com o restante da equipe, físicos e ainda, exames médicos da equipe para a temporada.

Depois de um longo período em Foz, a equipe retornou à capital paranaense para dar sequência à pré-temporada, até a estreia contra o Internacional, na Copa Sul-Minas-Rio e Campeonato Paranaense.

Sobre a preparação da equipe coxa-branca, o preparador físico do clube, Robson Gomes afirmou que os trabalhos foram altamente produtivos. “A proposta da preparação física foi altamente produtiva. Nós tivemos aproveitamento máximo em todos os treinos e participação de 100% dos atletas, alguns deles sentiram a intensidade do treino de ontem. Mas o que eu faço questão de exaltar é a condição que a diretoria nos dá com todo o staf que o clube permite além da boa vontade dos atletas neste período de pré-temporada”, disse.

A equipe, vinha realizando também jogos treino perdeu para o Toledo na última sexta-feira (22), por 1 a 0. Até sofrer o gol, a equipe alviverde jogava melhor, mas caiu de rendimento. Apesar do revés, a expectativa é de uma boa temporada para o time coxa-branca.

Expectativa para a Primeira Liga

No campeonato estadual anterior, fazendo uma boa campanha na competição, a equipe alviverde conquistou a segunda posição, perdendo na final para o Operário-PR, de Ponta Grossa.

O alviverde entreia no estadual contra o Cascavel, em casa, às 19h30min., no dia 30. A tendência é que o comandante arme a equipe com Wilson; Ceará, Rafael Marques, Wallison Maia e Carlinhos; Amaral, João Paulo, Thiago Lopes e Negueba; Leandro e Kleber. A primeira opção era Juan, mas sofreu lesão na partida contra o Tolero -PR, e negueba deverá substituir o jogador.

Destaque

Campeão pela Copa do Brasil representando o Palmeiras, o volante Amaral, de 29 anos chega com uma carga dura nas costas. É considerado o principal destaque do time coxa-branca e briga pela titularidade na equipe.

Vestindo sua terceira camisa alviverde, Amaral quer fazer história no Coritiba. “Vamos procurar fazer um bom ano. Por dois anos o Coritiba chegou às finais da Copa do Brasil e vamos buscar repetir esses feitos, mas conseguindo os títulos também”, afirmou o novo reforço coxa-branca.

Treinador

Após a queda de Ney Franco, Pachequinho assumiu a equipe do Alto da Glória para terminar a temporada de 2015, que garantiu a equipe na série A do Campeonato brasileiro após bom desempenho nas últimas cinco rodadas da competição.

Contudo, apesar de garantir a permanência, lançou-se o nome de Gilson Kleina para assumir o comando da equipe coxa-branca para a temporada de 2016. No ano anterior o treinador comandou a equipe do Avaí durante boa parte do Brasileiro, sendo demitido a quatro rodadas do fim da competição.No comando do Avaí, Kleina conquistou 13 vitórias, 10 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de 39,83%.

Kleina mostrou-se confiante sobre o elenco coxa-branca. "Alguns jogadores que não faziam pré-temporada agora aproveitaram bem esses 15 dias. Acho que eles estão tendo um crescimento em todos os aspectos", afirmou o treinador. "Tem também os jogadores que a gente já conhece, experientes, que estão crescendo. É uma equipe em formação, precisamos fazer o encaixe", completou.