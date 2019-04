Presidente Modesto Roma é internado em São Paulo após sofrer mal estar

Na manhã desta quinta-feira (28), a assessoria de imprensa do Santos informou que o presidente Modesto Roma está internado no HCor (Hospital do Coração), em São Paulo. A assessoria do clube alvinegro confirma que ele passou mal após o evento de apresentação dos novos uniformes, realizado em um salão da Vila Belmiro, mas a internação seria apenas preventiva e para a realização de alguns exames.

A entrada no HCor, de acordo com o hospital, aconteceu no final da tarde de terça-feira. Modesto Roma encontra-se na unidade coronária e ainda não tem previsão de alta. A situação do mandatário santista é delicada, já que ele sofre com problemas de saúde e inclusive enfartou durante um jogo do Santos contra o Corinthians, antes de assumir o cargo de presidente do Santos.

Modesto iniciou sua gestão em 1 de janeiro de 2015, tendo que enfrentar graves problemas financeiros herdados da gestão ex-presidente Odílio Rodrigues, que não pagava os jogadores a meses. O clube teve que vender jogadores como Aranha, Mena, Arouca, Edu Dracena e Leandro Damião, todos de graça. Modesto tomou algumas atitudes cabíveis dentro deste cenário, e dentro de alguns meses após assumir o cargo colocou os salários em dia.

Ao longo de 2015, o mandatário montou um time com peças que vieram sem custos, como Vanderlei, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel e acabou trazendo resultados consideráveis naquele ano, levando ao título do campeonato paulista no primeiro semestre, a 7ª colocação no Brasileiro e sendo vice-campeão da Copa do Brasil ao fim de 2015.

Em 2016, Modesto pretende colocar em vigor uma nova fórmula de arrecadação com uniformes esportivos, já que agora o Santos ficará responsável por todas as etapas de produção dos uniformes podendo maximizar as receitas no que tange ao uniforme esportivo. A Kappa será responsável pelo desenho dos uniformes. O Santos fechou também com a empresa aérea marroquina Royal Air Maroc, que vai ter o desenho de sua logomarca no ombro da camisa alvinegra.

Veja abaixo a nota divulgada pela assessoria do Santos:

"O presidente Modesto Roma Jr. segue licenciado de seu cargo no Santos FC para a realização exames de rotina já agendados no Hospital do Coração, em São Paulo (SP). O mandatário santista deu entrada no hospital na última terça-feira (26) e por escolha própria, antecipou o restante de suas avaliações. Já visando o término dos exames o quanto antes, evitando retornar ao centro médico para outras avaliações, Modesto Roma Jr. permanece no hospital até o final dos testes".