Criciúma aproveita chances, bate Figueirense e segue na briga pela liderança do Catarinense

INCIDENCIAS : Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense 2016, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Público: 4.908 presentes

No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o Criciúma pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense 2016. Após ser melhor na etapa inicial, o Figueira assistiu a dois gols do Tigre no segundo tempo. Elvis, aos 7, e Douglas Moreira, aos 8 minutos, balançaram as redes e construíram a vitória por 2 a 0 para os visitantes.

Com o triunfo, o Criciúma vai a 10 pontos na tabela do primeiro turno, empatado em pontos com a Chapecoense, que ainda joga na rodada. O Figueirense, que tem um jogo a menos, é o 4º, com cinco.

Na próxima rodada, a 6ª, o Figueirense vai à Chapecó encarar a líder Chapecoense na Arena Condá. O jogo é no domingo (21), às 17h. Já o Criciúma, no mesmo dia, enfrenta o Brusque, em casa, no Heriberto Hülse, às 19h30.

Figueirense insiste mais, mas pouco traduz em chances

Nos instantes iniciais, o Figueira assumiu o controle do jogo e o visitante recuou, mas houve apenas uma finalização. A resposta do Criciúma veio a 16 minutos. Elvis e Roger tramaram jogada, mas a defesa do Figueirense livrou o perigo com interceptação para escanteio.

Aos 28 do primeiro tempo, uma boa falta para o alvinegro. Marquinhos Pedroso, porém, cobrou-a na barreira, a bola voltou e a zaga acabou sendo carimbada novamente. O último dos rebotes se perdeu pela linha de fundo.

Em nova investida, Dudu sofreu falta, a jogada seguiu e Everton Santos caiu na área. Heber Roberto Lopes preferiu marcar o primeiro lance. Rafael Silva, autor da primeira infração, recebeu o cartão amarelo. Na cobrança próxima da área, o levantamento foi afastado pela defesa do Tigre.

Aos 38 minutos, a blitz seguiu em cruzamento de Clayton e cabeçada de Nirley. A bola passou perto da meta do goleiro Luiz e se perdeu em tiro de meta. Os ataques resultaram em uma melhor resposta do torcedor, antes impaciente com a equipe de Floripa.

Criciúma surpreende e conquista importante vitória

A primeira chance do segundo tempo foi em escanteio de Marquinhos Pedroso, o goleiro Luiz saiu de soco e Dudu, no rebote, cometeu falta no ataque.

Após muita insistência do alvinegro, quem abriu o placar foi o visitante. João Afonso bateu cruzado, o arqueiro Gatito deu rebote e Elvis aproveitou a sobra para estufar as redes, sem piedade: 1 a 0 para o Criciúma.

Nem deu tempo de comentar o primeiro lance e o Tigre ampliou. Douglas Moreira arriscou de muito longe, a bola beijou a trave e tocou as costas de Gatito Fernandes para ir às malhas: 2 a 0 construído em dois minutos.

Após o revés, o técnico Hudson Coutinho mudou dois jogadores para tentar correr atrás do prejuízo. A grande chance do Figueirense veio com escanteio de Marquinhos Pedroso e cabeçada do zagueiro Marquinhos, que o goleiro Luiz foi junto ao travessão para salvar.

Com a torcida se despedindo do, até aqui, maior público do Catarinense, o Figueirense não obteve maior reação. Ainda colocou mais uma bola na trave, mas foi o Criciúma quem somou mais três pontos, lutando pela liderança com a Chapecoense.