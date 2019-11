Resultado São Paulo-RS x Grêmio no Campeonato Gaúcho 2016 (3-2)

O técnico Hélio Vieira reconhece a importância histórica do momento e comentou: "Nosso grupo está correspondendo em campo e finalmente, após décadas, estamos conseguindo dar alegrias ao nossos aficionados. A partida é extremamente difícil e temos ciência disso, mas já mostramos que estamos preparados para qualquer desafio. Confio muito no nosso grupo e sei que se fizermos o que fizemos até aqui, vamos poder comemorar mais uma vitória", afirmou o treinador rubro-verde.

De volta à casa, o Leão vai rugir com um grande público na zona sul. O meia Athos, um dos destaques da equipe por comandar o setor de meio-campo com experiência e habilidade, destacou a partida, mas afirmou: "Vamos respeitar o Grêmio pelo seu tamanho, mas nunca temer", disse em entrevista.

Dentro de campo, cabe aos atletas corresponder ao apoio de fora. Na campanha, a única derrota foi a da estreia, para o líder Juventude. De lá para cá, são quatro triunfos. Vitória sobre o Lajeadense fora, sobre o Glória de Vacaria e o Novo Hamburgo em casa e, na última rodada, triunfo sobre o Veranópolis na serra gaúcha.

Antes do início do campeonato, o São Paulo-RS correu, como de costume, em obras para o estádio Aldo Dapuzzo, palco da partida contra o Grêmio. A força do torcedor rio-grandino torna possível campanhas para arrecadar materiais e, após as mudanças estruturais, para empurrar o time nas arquibancadas.

No meio, Lincoln quer mostrar mais do seu futebol que vem ganhando a confiança do torcedor para possível titularidade ainda ao longo da temporada. Na frente, os artilheiros da equipe no estadual querem fazer a diferença. Everton, Luan e Bobô balançaram as redes duas vezes cada e são a esperança de gols no estádio Aldo Dapuzzo.

Quem ganha grande oportunidade é Kaio, volante, que atuará como segundo, com Edinho mais na contenção. "Sou um volante dinâmico. Jogo onde o Roger me escalar. Eu gosto de chegar para atacar e fazer jogadas pelos lados. Roger pede para eu ficar mais atrás da linha da bola", afirmou o jovem que também surge como alternativa de jogadas ofensivas.

O Porto-Alegrense parte com um time misto à missão no estádio Aldo Dapuzzo. O técnico Roger Machado não confirmou a equipe, mas pelas peças disponíveis ao treinador, a possível escalação é: Marcelo Grohe; Wesley, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Hermes; Edinho, Kaio, Luan, Lincoln e Everton; Bobô.

O Grêmio viajou a Rio Grande sem cinco titulares entre os relacionados. Douglas, Wallace Oliveira, Marcelo Oliviera, Maicon e Giuliano ficaram em Porto Alegre.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre São Paulo de Rio Grande x Grêmio, pela 6ª rodada do Gauchão 2016! O jogo ocorre no estádio Aldo Dapuzzo, a partir das 21h45.