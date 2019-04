Náutico se prepara para o primeiro clássico dos clássicos da atual temporada

Na quarta rodada, o Náutico perdeu Rafael Ratão, que substituía Bérgson, lesionado, também por conta de lesão. O atacante sofreu uma lesão de grau três no adutor da coxa direita, que afastará o atleta por cerca de 60 dias. Nos minutos finais da partida, o volante Rodrigo Souza levou o terceiro cartão amarelo na competição e está suspenso.

Sem confirmar o time titular para partida contra o Sport, o técnico Gilmar Dal Pozzo testou o meia Renan Oliveira na vaga de Rafael Ratão e o volante Eduardinho na de Rodrigo Souza. Para Dal Pozzo, os jogadores estão treinando e essa será uma oportunidade para eles responderem em campo pelo trabalho do dia-a-dia. O comandante acredita no time e confia que os substitutos farão com excelência o seu trabalho.

“Quando a gente fez o planejamento para o Estadual, qualificamos e trouxemos dois jogadores de qualidade por posição. Estou satisfeito e espero que os jogadores que entrarem deem conta do recado. Eles estão treinando e se preparando bem”, afirmou o treinador.

Os Alvirrubros estão na liderança do Campeonato Pernambucano com 12 pontos, invicto e com a defesa ainda não vazada. O Timbu volta a treinar na manhã deste sábado focado na partida contra o Sport, que será o primeiro Clássico dos Clássicos do ano. O confronto será no próximo domingo (28), no Estádio da Ilha do Retiro às 16h e será valido pela 5ª rodada do campeonato estadual.

A provável escalação do Náutico será: Julio Cesar; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; Elicarlos, Eduardinho, Rony, Esquerdinha e Renan Oliveira. Se houver a necessidade de poupar Rony por cansaso muscular, o treinador pode optar por Jefferson Nem, prata da casa que foi um dos destaques da Copa do Nordeste Sub-20 em 2015.