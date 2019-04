Em noite de Hernane, Bahia bate Confiança e encaminha classificação às quartas

PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO GRUPO C DA COPA DO NORDESTE 2016, REALIZADA NO ESTÁDIO BATISTÃO EM ARACAJU. PÚBLICO: 4.695 ESPECTADORES.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO GRUPO C DA COPA DO NORDESTE 2016, REALIZADA NO ESTÁDIO BATISTÃO EM ARACAJU. PÚBLICO: 4.695 ESPECTADORES.

O Bahia continua arrasador na Copa do Nordeste 2016. O Esquadrão de Aço conquistou na noite desta quarta-feira (2) contra o Confiança, no estádio Batistão em Aracaju, sua quarta vitória consecutiva na competição e está quase garantido na próxima fase. A classificação matemática só não veio porque no outro jogo do grupo o Santa Cruz venceu a Juazeirense por 1 a 0. Com dois gols de Hernane e um de Edigar Junio, o Tricolor venceu o Proletário por 3 a 0.

A equipe baiana, com a quarta vitória, chegou aos 12 pontos conquistados e precisa apenas de um empate na próxima quarta-feira (10) contra a Juazeirense na cidade de Senhor do Bonfim para ratificar presença na segunda fase do Nordestão. Já o Confiança precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer por uma improvável combinação de resultados para sonhar com uma das vagas de melhor segundo colocado.

Dois gols de Hernane e tranquilidade tricolor

O primeiro tempo começou prometendo uma partida equilibrada. Tanto o Bahia quanto o Confiança buscavam o gol nos primeiros minutos. O primeiro lance de maior perigo foi aos 4 minutos, quando após cobrança de lateral o atacante Leandro Kível quase marcou de cabeça. Aos 8 minutos foi a vez de Danilo Bala buscar o gol, mas Marcelo Lomba estava bem colocado e evitou o tento azulino.

Mas o panorama de um jogo disputado mudou graças a Hernane Brocador. Aos 15 minutos o camisa 9 do Bahia recebeu cruzamento de Hayner, que havia acabado de entrar, e cabeceou sem chance para Rafael Sandes, fazendo o primeiro gol tricolor. O segundo veio aos 23 minutos, também através dos pés de Hernane, dessa vez aproveitando a chance após cobrança de escanteio.

Aos som dos apupos da torcida, o Dragão finalmente resolveu reagir depois de tomar o segundo gol. Os atacantes azulinos perderam duas grandes chances seguidas, primeiro com Danilo Bala que chutou em cima de Marcelo Lomba, e depois com o volante Flávio, que chutou mas a bola passou próximo ao gol do arqueiro do Tricolor.

Os minutos finais da primeira etapa se seguiram com o Confiança buscando furar a forte marcação do Bahia, mas sem muito sucesso. Algumas chances surgiram de bola parada, mas nenhuma chegou a assustar Marcelo Lomba. Susto levou a torcida azulina aos 44 minutos, quando Hernane recebeu na grande área e passa para Luisinho, que chutou em cima de Rafael Sandes causando alívio na revoltada torcida proletária.

Contra-ataques surtem efeito e Bahia amplia vantagem

A segunda etapa começou da forma que terminou a primeira, com o Confiança tentando a todo custo penetrar na defesa baiana mas sem conseguir criar nenhuma chance real de gol. A tática do Dragão continuava a mesma, apostando nos cruzamentos e nas cobranças com a bola parada, sempre alçando a bola na área buscando marcar de cabeça. Já o Bahia passou a jogar nos contra-ataques, tendo apenas uma chance nos primeiros minutos através de Luisinho.

Mesmo com a pressão maior do Proletário, o Esquadrão em muitos momentos parecia estar mais próximo do terceiro gol. Uma dessas ocasiões foi aos 20 minutos, quando Luisinho fez uma boa jogada pela direita e lançou Edigar Junio, que cabeceou mal e a bola passou por cima do gol de Sandes. Já aos 30 minutos Luisinho, também pelo lado direito, lançou Hernane que furou. Na sobra, de fora da área Edigar Junio teve muita calma para chutar forte no canto esquerdo e fazer o terceiro gol tricolor.

Ainda assim o Dragão não desistiu do gol de honra. Aos 33 minutos, mais uma vez em cobrança de falta, Ney Maruim sozinho na pequena área manda por cima do gol baiano. Aos 35, também numa falta cobrada pelo lado esquerdo, foi a vez de Harley cabecear por cima da meta do goleiro Marcelo Lomba. Outro lance de perigo do lateral Ney Maruim ocorreu aos 38 minutos, numa cabeçada após cobrança de escanteio que acabou nas mãos do arqueiro do Esquadrão. Apesar da luta, o placar não se alterou.