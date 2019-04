Daniel Morais aprova atuação do Náutico no Clássico das Emoções e admite: "Estamos em evolução"

O Náutico conseguiu um empate contra o Santa Cruz, nesse domingo (20), e seguiu na liderança do Campeonato Pernambucano 2016. Jogando no estádio do Arruda, os alvirrubros saíram atrás no placar, mas conseguiram balançar as redes do time da casa no segundo tempo.

O responsável foi o atacante Daniel Morais, que entrou no decorrer da partida no lugar do companheiro de posição Thiago Santana, que estava mal, e aproveitou bem a primeira chance que teve. O atleta analisou e destacou a evolução que o Timbu vem apresentando nos últimos jogos.

"A gente precisa analisar que estamos em evolução no último terço do campo. A gente precisa ter uma infiltração e um último passe melhor. Nossa equipe já evoluiu muito desde o início da competição e acho que a gente está evoluindo no momento exato. É bom frisar que o Náutico vive um momento muito legal, o que me deixa feliz por fazer parte de uma instituição tão grande. Até a semifinal, a gente vai chegar muito forte para conseguir esse título, o que o torcedor, assim como a gente, quer muito", afirmou o centroavante.

A camisa de número 9 do time vem se alternando entre o próprio Daniel e Thiago, ficando ainda mais disputada, agora, com a chegada de Rafael Coelho. Titular desde o começo do Pernambucano e sacado há duas partidas, contra o América, o jogador aposta que acreditar e trabalhar será fundamental para conquistar a vaga na equipe titular.

"O camisa nove tem um papel até um pouco diferente no futebol, pois vive de gols mesmo e não dá para fugirmos disso. A gente precisa ter perseverança e, por ser dessa posição, tem que se doar ao máximo para ajudar a equipe com gols", observou, falando da sua atuação no clássico.

"A gente fica ali no banco doido para entrar, pois é um clássico, que é uma emoção bem diferente. No primeiro lance que consegui em campo, tive a oportunidade para marcar e consegui fazer o gol", encerrou o vice-artilheiro do clube no Estadual.