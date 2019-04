Corinthians supera São Bernardo no ABC e encaminha vaga na próxima fase do Paulista

Com direito a um apagão de cerca de 20 minutos, O Corinthians encaminhou de vez sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (23), a equipe do técnico Tite venceu, com tranquilidade, o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, e praticamente selou sua presença na próxima fase. Rodriguinho, duas vezes, e Lucca balançaram as redes para o clube alvinegro.

O resultado coloca o Corinthians com 10 pontos de vantagem para o Red Bull Brasil, segundo colocado do Grupo B: 26 a 16 – a equipe de Campinas entra em campo contra o Palmeiras na quinta-feira. Já o São Bernardo cai para a quarta colocação da chave B, a mesma da equipe alviverde.

Para selar a classificação nesta rodada, o Corinthians precisa que o Água Santa não vença o Novorizontino nesta quinta-feira, na partida que fecha a 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Parâmetro do jogo

A partida começou muito truncada, com ambas as equipes marcando forte no primeiro tempo, e logo, com poucas oportunidades de gol, até que ainda no primeiro tempo, o atacante da equipe do São Bernardo, Tatá, foi expulso, após receber o primeiro amarelo por reclamação, e posteriormente, após falta por trás em Uendel, o arbitro expulsou o atacante, que até então estava sendo a principal arma da equipe do ABC.

Com um a mais, mesmo sem precisar substituir, Tite avançou a equipe. Puxou Giovanni Augusto mais para o meio, e liberou Fagner para descer mais ao fundo. Então no começo da segunda etapa, começou brilhar a estrela do tão criticado, Rodriguinho, que em bom contra ataque de Fagner, recebeu o passe e aos 3 minutos inaugurou o placar e em seguida, o mesmo sentiu uma lesão e pediu para ser substituído, mas não antes de fazer o seu segundo gol na partida, e aumentar o placar para a equipe comandada por Tite. Antes de ser substituído por Maycon, o meia Rodriguinho recebeu a bola na entrada da área, chutou com a perna esquerda e marcou um belo gol para a equipe Corinthiana, após o gol, em noite inspirada, foi substituído.

Aos 25 do segundo tempo, houve um apagão no estádio, duas torres de iluminação se apagaram, com isso o jogo ficou paralisado por 22 minutos, até que os refletores voltassem a iluminar o estádio. O técnico Tite aproveitou para conversar com os seus jogadores, e principalmente, reforçar para que o lateral Fagner, fosse mais há linha de fundo. Após a volta da luz, o Corinthians continuou dominando o jogo, e em mais uma bela subida do lateral, que cruzou na cabeça de Lucca para fazer o terceiro gol da equipe, Lucca que logo foi substituído, saiu ovacionado pela fiel torcida.

Por fim, a equipe comandada por Tite, vence mais uma, sem grandes sustos, mostrando mais uma vez total domínio da partida, com passes rápidos, triangulações, infiltrações, principalmente de Rodriguinho e de Maycon quando estavam em campo. A equipe parece cada vez mais entrosada e cada vez mais busca apresentar um belo futebol como o exibido pela equipe no ano anterior.