Sasha analisa vitória colorada no Morumbi: "Jogamos com vontade"

Na tarde deste domingo (22), o Internacional surpreendeu ao bater o São Paulo no Morumbi. Empatando em casa contra a Chapecoense na primeira rodada do Brasileiro, a probabilidade era de outra derrota. Já o Tricolor, classificado para a semifinal da Libertadores no meio da semana, veio mais forte para o jogo.

O Inter abriu o placar no primeiro tempo com Eduardo Sasha. No final da segunda etapa (42’ 2°T) Lugano fez o gol de empate e, logo em seguida, Sasha assinou a vitória. Na saída de campo, o Camisa 9 analisou a postura da equipe durante o jogo.

“Acho que o time jogou com vontade, aproximação e posse de bola, isso nos ajudou muito aqui. Espero manter esse meu nível de atuação”, analisou.

Nilton, que foi pego no antidoping, comentou a sua volta depois de seis meses afastado e trata o ocorrido como "página virada".

"Primeiramente é agradecer a Deus por mais uma vitória, o empenho do grupo, o comprometimento. Mais uma vez mostramos que é o que vai fazer a diferença. Foram seis meses e meio longos, vendo de fora, ajudando no vestiário, dando uma palavra de conselho para os mais novos. Essa volta não poderia ser diferente, em um clássico. Viro essa página que acabou acontecendo. Todos conhecem meu caráter e minha postura”, disse.

Com a vitória, o Inter vai para sexto na tabela com quatro pontos. O próximo jogo será quinta-feira (26), às 17h, contra o Sport no Beira-Rio.