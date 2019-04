Andrezinho comemora mais uma vitória do Vasco: "É muito bom fazer parte desse grupo"

No último sábado (4) o Gigante da Colina enfrentou o Goiás em casa e venceu mais uma vez. O jogo foi em casa e a volta de Andrezinho aos gramados prometia – e cumpriu. O gol foi dele, que entrou só na segunda etapa por estar voltando de lesão, mas deixou claro que a sua atuação foi fundamental para a vitória do Cruzmaltino.

"Eu já fiz parte de alguns grupos vencedores. Mas sem hipocrisia nenhuma, é muito bom fazer parte desse grupo. Todos os jogadores, principalmente os mais velhos, a gente tem prazer em trabalhar aqui", disse o autor do gol da vitória.

Andrezinho também falou sobre a invencibilidade, que já ultrapassou o Expresso da Vitória. Há 33 partidas invicto, o Vasco tem a maior sequência do país atualmente. Muitas vezes o trabalho de Jorginho e sua comissão técnica com os atletas não é tão valorizado, uma vez que o Vasco não está disputando na elite do futebol brasileiro, mas o meia deixa claro que a invencibilidade é de longa data.

"É uma marca que muitos desmerecem porque estamos na Série B, mas temos que lembrar que ela começou no ano passado. Todos temos essa consciência que vamos ficar marcados na história do clube. É importante sempre com os pés no chão", concluiu Andrezinho.

O próximo compromisso do Gigante da Colina é terça-feira fora de casa, contra o Joinville, às 21h30. O Vasco, que é líder com 15 pontos está invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e só vê a fase boa aumentar. Já o JEC não pode afirmar tal coisa, pois só tem uma vitória no campeonato e ocupa a 14º posição, com seis pontos. A expectativa é grande para o tricolor que precisa de uma vitória, porque vê a zona de rebaixamento cada rodada mais próxima. Em contrapartida, o Vasco quer manter a liderança e a invencibilidade.